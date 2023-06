Skull & Bones streicht Beta für Konsolen nachträglich und behauptet: »Das war nie geplant«

Es ist wieder still geworden um Ubisofts Piratenwelt.

Es steht nicht gut um Ubisofts Piraten-Open-World Skull & Bones. Mittlerweile befindet sich das Spiel seit zehn Jahren in Entwicklung, wurde insgesamt sechsmal verschoben, tauchte 2018 in eine mehrjährige Pause ab, um 2022 dann mit großem Gameplay-Tamtam die Leute zu begeistern. Nur gelang das nicht so wirklich. Nach überbordendem negativem Feedback befindet sich Skull & Bones nun erneut in der Schiffswerft, auch wir waren damals alles andere als begeistert vom gezeigten Gameplay.

Im Rahmen der Ubisoft Forward, Ubis großer Sommershow im Rahmen des Summer Games Fest 2023, war es entsprechend ruhig um das Spiel - bloß einen musikalischen Auftritt samt Ankündigung einer Beta gab's zu sehen ... und diese Beta sorgt nun ebenfalls für ein Hin und Her.

1:23:02 Können Star Wars und Avatar Ubisoft noch retten?

Laut Insider Tom Henderson war die Beta ursprünglich für PC, Xbox und PS5 ausgeschrieben, doch die Konsolenoption sei still und heimlich von der Webseite verschwunden. Aktuell könnt ihr euch dort ausschließlich für die PC-Beta registrieren. Henderson hat selbstständig bei Ubisoft nachgehakt und widersprüchliches Feedback erhalten.

Erst hieß es Das wird noch angepasst, alle sind gerade beschäftigt mit der Ubi Forward , kurze Zeit später wurde daraus ein Die Beta war nie für die Konsolen geplant . Über die Hintergründe lässt sich natürlich spekulieren: Eventuell war die ursprüngliche Freischaltung für PS5 und Xbox Series X wirklich nur ein Fehler. Alternativ könnte es natürlich auch sein, dass die Konsolenbuilds von Skull & Bones selbst für Beta-Verhältnisse nicht rund genug laufen.

Die Beta für Skull & Bones soll zwischen dem 25. und 28. August 2023 stattfinden - viel Zeit zum Nachjustieren bleibt seitens der Entwickler also nicht. Generell bleibt es spannend, wie und wann Ubisoft das Spiel noch auf den Markt bringt.