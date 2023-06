Das einzige Lebenszeichen von Skull + Bones bei der Ubi Forward ist ... ein Seefahrer-Song?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Das Gaming-Event Ubisoft Forward steckt voll von haufenweise coolen Spielen wie Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws und Assassin's Creed - und dann gab's noch Skull & Bones.

Das große Sorgenkind, das in den vergangenen Monaten und sogar Jahren immer wieder mit Verschiebungen von sich Rede machte, war ebenfalls vertreten.

Was gab's zu sehen? Allerdings hat das Piratenspiel nur ein Musikvideo bekommen, in dem die amerikanische Acapella-Gruppe Home Free ein Piraten-Shanty zum Besten gibt.

Neue Infos? Neues Gameplay? Ein Release-Datum oder zumindest ein grober Zeitraum, wann Skull & Bones die Entwicklungshölle endlich verlässt? Fehlanzeige.

Immerhin soll es Ende August, genauer gesagt vom 25. bis 28. August, eine Closed Beta geben. Für diese könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Skull & Bones anmelden.

Falls ihr die Entwicklung rund um das Piratenspiel bislang verpasst habt: Skull & Bones kämpft schon seit Jahren mit großen Problemen. Eigentlich sollte der Titel bereits 2018 erscheinen. Doch weil das Spiel den eigenen Qualitätsstandards nicht gerecht wurde, hat man große Teile über Bord geworfen und die Entwicklung gewissermaßen von vorn gestartet.

Zuletzt ist Skull & Bones im Januar in die Schlagzeilen geraten, weil Ubisoft den Titel zum sechsten Mal verschoben hat. In der Community wird sogar befürchtet, dass Ubisoft das Spiel schon längst eingestampft hätte, dies aber nicht möglich sei, weil Entwickler Ubisoft Singapur von der singapurischen Regierung finanzielle Unterstützung in Anspruch genommen habe. Dass jetzt, beim größten Events des Entwicklers 2023, wieder nur ein kleiner Trailer gezeigt wurde, dürfte zumindest nicht optimistisch stimmen.

Die Ubisoft Forward markiert das Finale einer heißen E3-Zeit – und das ganz ohne E3! Im Rahmen des Summer Game Fest gab es zahlreiche Shows und Events mit hunderten Trailern, neuen Ankündigungen und vielem mehr. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare – wir freuen uns auf euer Feedback!