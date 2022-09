Skull & Bones verschoben: Das Piraten-Spiel erscheint doch nicht mehr 2022

Ewig mussten wir darauf warten, mehr von Skull & Bones zu hören. Jetzt sah es endlich danach aus, als würde Ubisoft sein Piraten-Spiel im Jahr 2022 unter die Leute bringen. Nun, dieser Plan fällt nun doch ins Salzwasser. Gerade eben kam die Meldung per Flaschenpost rein, dass der Publisher Skull & Bones um vier Monate verschiebt.

Das neue Release-Datum ist demnach der 9. März 2023.

Zuletzt sah es eigentlich sehr gut um den Release des Spiels aus. Nachdem das Action-Abenteuer mit den Schiffskämpfen nach der Ankündigung im Jahr 2017 wie verschollen war, tauchte es dieses Jahr endlich wieder auf und zeigte jede Menge neues Gameplay. Auch über die spielerischen Details konnten wir ausführlich berichten. Nicht alles an Skull & Bones hat uns allerdings gut gefallen, aber lest dafür selbst in unserer großen Preview:

63 14 Mehr zum Thema Skull & Bones wird ein riskantes Open-World-Spiel

Warum wird Skull & Bones verschoben?

Was ist da nun los? Eigentlich galt Skull & Bones als einer der größten Releases aus dem Hause Ubisoft für das Jahr 2022. Doch offenbar ist man intern der Meinung, dass der Hoffnungsträger noch mehr Zeit benötigt. In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es:

Auch wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, nutzen wir die zusätzliche Zeit, um die Spielerfahrung zu optimieren und zu balancieren. Dafür nutzen wir das Spieler-Feedback aus unserem technischen Test und dem Insider Programm, die in den letzten zwei Wochen stattfanden. Das ist die richtige Entscheidung für die Spieler und für den langfristigen Erfolg des Spiels, da der 9. März ein sehr passendes Release-Fenster für dieses einzigartige neue Marke darstellt.

Offenbar versucht Ubisoft hier außerdem, einen geeigneten Zeitpunkt für den Release zu finden. Außerdem klingt das, als seinen die Tests nicht so verlaufen, wie sich Ubisoft das eigentlich gewünscht hätte. Das deckt sich mit unserer eigenen Meinung, denn auch uns haben vor allem Details von Skull & Bones noch gestört.

Offene Beta noch vor Release

Auch wenn ihr jetzt länger auf den Release von Skull & Bones warten müsst, gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ubisoft kündigte neben der Verschiebung auch eine offene Beta an. Diese Testphase soll natürlich noch vor Release stattfinden. Ein exaktes Datum gab es allerdings nicht.

Falls ihr von dieser Nachricht enttäuscht seid und nun traurig euren Säbel senkt oder die Augenklappe wieder in den Schrank hängt, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in unsere Liste mit den besten Piratenspielen werfen:

254 11 Mehr zum Thema Die besten Piratenspiele

Wie geht es euch damit? Seid ihr nun traurige Seebären, die am liebsten direkt morgen die Segel gehisst hätten, oder geduldige Landratten, die noch ein wenig auf die Abfahrten warten können, sofern das Schiff dann auch besser hält? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare! Yarr!