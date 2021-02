Valheim trifft Skyrim: Fan baut Tempel Hoch-Hrothgar detailliert nach

Link zum Reddit-Inhalt

Wer die 7.000 Stufen, die zum Kloster High Hrothgar in Skyrim führen, noch einmal emporklimmen will, hat jetzt die Chance dazu. Denn ein Spieler von Valheim konstruierte das komplette Bauwerk in dem Survivalspiel. Die passende Map hat er zudem hochgeladen.

Wie sieht High Hrothgar in Valheim aus?

Das Ergebnis könnt ihr euch im Reddit-Beitrag zu Beginn dieser News ansehen - und es kann sich durchaus sehen lassen. Das Kloster auf dem verschneiten Berg ist jedenfalls gut wieder erkennbar.

Es ist zwar nicht möglich, dort Graubärte anzutreffen, dafür verspricht der Erschaffer des Gebäudes in Valheim, dass ihr einen Schatz finden könnt. Welche Reichtümer genau auf euch warten, verrät er allerdings nicht. Warum Valheim derzeit generell so beliebt ist, analysieren wir im folgenden Video:

So nutzt ihr andere Maps in Valheim

Da der Modder den Download-Link für seine Welt bereitstellt, könnt ihr sie herunterladen und selbst in Valheim besuchen. Das geht ganz einfach:

Ladet die Map herunter

Verschiebt sie nach »C:\Benutzer\[Nutzername]\AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\Worlds«

Startet die Map im Spiel

High Hrothgar ist bei den Koordinaten 2874, 163, 2302

Wer auf herkömmlichen Wege hin will, muss dafür vom Startpunkt aus nach Nordosten wandern. Die Reise soll etwa zwei Tage in Anspruch nehmen.

Wenn ihr nicht laufen wollt, könnt ihr den Weg mithilfe einiger Admin-Befehle einfach abkürzen. Welche das sind und wie genau ihr die verwendet, erklären wir euch in unserem Artikel zu den Konsolenbefehlen von Valheim. Eine Übersicht all unserer Guides für Valheim findet ihr hier:

23 4 Mehr zum Thema Valheim: Alle Tipps, Tricks und Guides im Überblick

Auch für das Erstellen von großen Festungsanlagen bieten wir Hilfestellung, indem wir euch erklären, wie genau ihr eine Wikinger-Burg in Valheim errichtet. Dabei gehen wir genauer auf das Building-System an sich ein. Eine Mod hilft wiederum dabei, die jeweiligen Konstruktionen millimetergenau zu platzieren.