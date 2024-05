Die Macher von Ghost of Tsushima haben vor 22 Jahren ein Kultspiel entwickelt - jetzt ist es zurück auf der PS5

In den USA trägt das Debüt von Sly Cooper den Beinamen »and the Thievius Raccoonus«.

Nachdem erst vor Kurzem das Playstation-Meisterwerk Ghost of Tsushima erfolgreich auf den PC portiert wurde, könnt ihr auf der PS5 in wenigen Tagen einen weitere Titel von Sucker Punch Productions spielen, der bereits vor einiger Zeit erschienen ist - vor 22 Jahren um genau zu sein.

Mit dem Sly Cooper erscheint im Juni 2024 ein absoluter Kultklassiker der PlayStation 2 für Sonys aktuelle Konsole. Doch das waren noch nicht alle Retro-Spiele, die im selben Zug auf der PS5 erscheinen sollen.

Drei neue PS2-Spiele für die PS5

Sony hat drei neue Titel für PS Plus Premium angekündigt, die ihr ab dem 11. Juni 2024 spielen könnt. Falls ihr das Abo nicht besitzt, könnt ihr sie auch kaufen. Neben dem 22 Jahre alten 3D-Plattformer Sly Cooper könnt ihr euch auch über Tomb Raider: Legend und Star Wars: The Clone Wars freuen. Mehr zu den einzelnen Titeln erfahrt ihr hier.

Sly Cooper

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: 3D-Plattformer | Release: September 2002 | Entwickler: Sucker Punch Productions

In Sly Cooper schlüpft ihr in die Rolle des gleichnamigen Waschbären, der einer langen Linie von Meisterdieben entspringt und Anführer seiner eigenen Gang ist. Als Kind wurde seine Familie von den Fiendish Five überfallen und ein wertvolles Buch gestohlen - das Thievius Raccoonus. Viele Jahre später begibt er sich nun auf die Suche nach den Tätern, um es endlich zurückzuerobern.

In dem 3D-Plattformer bewegt ihr euch durch weitläufige Areale und absolviert unterschiedliche Missionen. Ein Kernelement ist das Schleichen. Ihr könnt euch zwar auch gegen eure Gegner wehren, jedoch seid ihr bereits nach einem Schlag besiegt, weswegen ihr euch eure Prügeleien mit Bedacht aussuchen solltet.

Entwickelt wurde Sly Cooper von dem Entwicklerstudio Sucker Punch Productions, das ihr vermutlich durch AAA-Spiele wie Ghost of Tsushima und die inFamous-Reihe kennt. Die Sly-Cooper-Serie hat insgesamt vier Teile erhalten, wobei 2013 mit Jagd durch die Zeit der letzte Teil erschienen ist.

Tomb Raider Legend

PLUS-Archiv 6:33 Tomb Raider: Legend - Test-Video

Genre: Action-Adventure | Release: April 2006 | Entwickler: Crystal Dynamics

In dem Action-Adventure Tomb Raider Legend begleitet ihr die legendäre Schatzsucherin Lara Croft auf einer tödlichen Reise durch die exotischsten Gebiete der Erdkugel. Wie gewohnt habt ihr es mit einer Mischung aus actiongeladenem Gameplay und knackigen Rätseln zu tun, um einem verborgenen Schatz auf die Spur zu kommen.

Star Wars: The Clone Wars

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Action | Release: Oktober 2002 | Entwickler: Pandemic Studios

Star Wars: The Clone Wars stammt aus dem Jahr 2003 und hat daher wenig mit der gleichnamigen Animationsserie von 2008 zu tun. Sie spielt lediglich zur selben Zeit. Ihr steuert unterschiedliche Fahrzeuge, schlüpft in die Haut von Jedi-Rittern und kämpft auf sechs unterschiedlichen Planeten gegen riesige Armeen der Separatisten.

Falls ihr PS Plus Premium bereits abonniert habt, könnt ihr die drei genannten PS2-Spiele ohne zusätzliche Kosten ab dem 11. Juni 2024 spielen. Außerdem erhaltet ihr drei aktuelle Titel, die ihr eurer Spielebibliothek hinzufügen dürft. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den PS-Plus-Essential-Spielen im Juni 2024 oben in der Box.