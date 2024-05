Bei PS Plus Essential bekommt ihr im Juni 2024 geballte Kampf- und Plattformer-Action

So gut wie in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake habt ihr den gelben Burger-Brater noch nie auf eurer Konsole erleben können.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Auch im Juni 2024 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln findet ihr hier.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Juni 2024 herunterladen? Bereits am 4. Juni ist es soweit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 2. Juli bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight: SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake

3:13 Spongebob: Neuer Trailer zu The Cosmic Shake enthüllt ein buntes Gameplay-Allerlei

Plattform: PS5 und PS4

PS5 und PS4 Genre: 3D-Plattformer

3D-Plattformer Release: 31. Januar 2023

SpongeBob und Patrick geraten durch Zufall in Besitz von mächtigen magischen Meerjungfrau-Tränen. Wie sich herausstellt, sind sie damit in den falschen Hände gelandet und das gesamte Gefüge des Universums wird auf den Kopf gestellt. Plötzlich öffnen sich zahlreiche Portale und die beiden Chaoten sehen sich mit Rittern, Cowboys, Urzeitlebewesen und vielem mehr konfrontiert.

Eure Aufgabe ist es nun, den Ausgangszustand wiederherzustellen. Dafür schlüpft ihr in die Rolle des gelben Schwamms und hüpft euch in dem bunten 3D-Plattformer durch weitläufige Levels in insgesamt sieben unterschiedlichen Wunschwelten. Begleitet werdet ihr von dem rosa Seestern Patrick, der jedoch in einen Ballon verwandelt wurde.

Ein besonderes Highlight von SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist die Vertonung, denn alle wichtigen Synchronsprecher der originalen Zeichentrickserie sind mit an Bord. Auch einige bekannte Songs haben es in das Spiel geschafft. Für eine ordentliche Portion Nostalgie ist also gesorgt.

Die weiteren Juni-Titel bei PS Plus Essential

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

AEW: Fight Forever

0:36 Im Trailer zum Wrestling-Spiel AEW: Fight Forever werden die eigenen Kunden veräppelt

Bei AEW: Fight Forever werden Retro-Arcade-Kampfspiele mit den modernen Finishern und Moves von All Elite Wrestling kombiniert. Ihr wählt einen von vielen lizenzierten AEW-Kämpfern und könnt euch allein oder mit euren Freunden in zehn unterschiedlichen Spielmodi ordentlich auf Mütze hauen.

Streets of Rage 4

0:53 Streets of Rage 4 - Gameplay-Trailer: Prügel-Sequel nach 20 Jahren angekündigt

Bei dem neuesten Ableger der legendären 2D-Kampfspiel-Reihe säubert ihr mit bis zu drei Freunden die Straßen von Wood Oak City, von zwielichtigen Kriminellen. Im Vergleich zur originalen Trilogie wurde bei Streets of Rage 4 die Steuerung modernisiert und erweitert, damit ihr euch stylisch und komfortabel durch alle 12 Levels kloppen könnt.

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 3. Juni Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Sony hat bekanntgegeben, dass sich die Playstation 5 nun offiziell in der letzten Phase ihres Lebenszyklus befindet. In der Box oben erfahrt ihr, wie sich die Konsole bisher verkauft hat und wie es mit ihr weitergehen soll. Außerdem erfahrt dort, woher der Hass vieler Spieler kommt und was die Publisher unternehmen, um diesen einzudämmen.