Gestern wurden 14 Spiele gezeigt! Alle Ankündigungen der PlayStation State of Play

In den sehr frühen Morgenstunden des 31. Mai 2024 flimmerte die neueste State of Play über unsere Bildschirme. Und darin gab’s ein paar spannende Ankündigungen auch für PC-Spieler. Zum Beispiel, wann God of War Ragnarök für den heimischen Rechner erscheint.

Wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen und zeigen die spannendsten Trailer.

God of War Ragnarök kommt im Sommer für PC

1:34 God of War Ragnarök: Frostiger Trailer enthüllt das Release-Datum der PC-Version

God of War Ragnarök erscheint am 19. September 2024 für PC. Der Nachfolger von God of War (2018) hat auf PlayStation bereits überwältigend positive Kritiken eingefahren. Für die PC-Version sind bereits mehrere spezielle Features bestätigt, darunter Ultrawide-Support. Alle Infos findet ihr hier in einer eigenen Meldung zum PC-Release.

Concord: Neuer Multiplayer-Shooter für PC und PS5

2:17 Concord: Neuer Multiplayer-Shooter von Sony erscheint auch direkt für PC

Neu enthüllt: Concord erinnert an Overwatch und ähnliche Hero-Shooter. Wir suchen eine Figur mit speziellen Fähigkeiten aus und treten in 5-vs-5-Matches gegen andere Teams an, immer in Ego-Perspektive. Der Multiplayer-Shooter erscheint am 23. August 2024 für PC und PS5.

Until Dawn lässt die Remaster-Muskeln spielen

1:47 Until Dawn: So viel besser sollen die Charaktere im PC-Remaster des Horror-Hits aussehen

Der Horror-Hit Until Dawn bekommt ein Remaster, so viel war bereits bekannt. Im neuen Gameplay-Video zeigen sich nun die deutlich aufgehübschten Figuren, deren Gesichter dank Unreal Engine 5 in neuem Glanz erstrahlen. Das genaue Release-Datum ist bisher nicht bekannt, es soll im Herbst 2024 soweit sein.

Silent Hill 2 Remake hat ein Release-Datum

1:50 Silent Hill 2 Remake: Neuer Trailer enthüllt das Release-Datum und zeigt ein bisschen Gameplay

Silent Hill 2 Remake erscheint am 8. Oktober 2024. Also taucht der verschönerte Horror-Klassiker rechtzeitig vor Halloween auf! Im neuen Gameplay-Video treffen wir Hauptfigur James Sunderland wieder - aber noch nicht den neuen Pyramid Head.

Monster Hunter Wilds hat einen neuen Trailer

3:01 Monster Hunter Wilds stellt im ersten richtigen Trailer neue Kreaturen vor

2025 erscheint mit Monster Hunter Wilds ein neuer Teil der Monsterjagd-Reihe. Das Spiel kommt zeitgleich für PC, PlayStation und Xbox raus. Das neue Gameplay stellt erstmals ein paar der kommenden Kreaturen vor und zeigt den neuen Waffenwechsel während der Jagd.

Weitere Ankündigungen der State of Play im Überblick

Habt ihr euch die State of Play im Mai 2024 live angeschaut? Oder guckt ihr lieber gemütlich am nächsten Tag beim Morgenkaffee, was alles angekündigt wurde? Und wie lautet euer persönliches Fazit zum neuesten Sony-Event: spannende Ankündigungen oder eher lahmes Programm? Schreibt es uns gerne gleich unten in die Kommentare.