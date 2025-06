ARD-Doku Moneymaker beleuchtet, wie das meistgewünschten deutsche Steam-Spiel Geld verdient

Auf Solarpunk freuen sich schon jetzt mehr als eine halbe Million Spielerinnen und Spieler.

Als Indie-Entwickler Spiele zu veröffentlichen, ist alles andere als leicht. Vor allem die Finanzierung der Entwicklung kann zum Problem werden, wenn kein großer Publisher hinter einem Projekt steht.

Für das Survivalspiel Solarpunk, das noch 2025 erscheinen soll, stehen die Zeichen allerdings gut. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und der Veröffentlichung einer kostenlosen Demoversion ist der Titel aktuell das meistgewünschte deutsche Spiel auf Steam. Eine ARD-Doku beleuchtet jetzt die Geschichte von Solarpunk und seines Entwicklers.

Von der Leidenschaft zum Beruf

Die Dokumentation Clym - Mit Games zum Erfolg beleuchtet einerseits die Geschichte von Patrick de Rijk, dem Erfinder und Chefentwickler von Solarpunk. Sie zeigt, wie es dem leidenschaftlichen Spieler gelang, trotz aller Hürden sein Hobby schlussendlich zum Beruf zu machen.

Aber natürlich geht es auch um Solarpunk selbst: Wie kam de Rijk auf die Idee zum Spiel? Wie funktioniert die Finanzierung der Entwicklung? Und warum ist es ein großer Erfolg, dass Solarpunk bereits auf über 570.000 Steam-Wunschlisten steht? Dazu äußert sich in der Doku auch unser geschätzter Chefredakteur Heiko.

Was ist Solarpunk?

1:18 Solarpunk: Das kreative Survivalspiel ist aktuell das meistgewünschte Steam-Spiel aus Deutschland

Autoplay

Solltet ihr noch nie von Solarpunk gehört haben, dann liefert euch der obige Trailer einen guten ersten Eindruck. Es handelt sich um ein Cozy-Survivalspiel, in dem ihr eine Welt aus fliegenden Inseln erkundet.

Ihr pflanzt Nahrung an, baut euch ein eigenes Haus und konstruiert Luftschiffe, um zu anderen Inseln zu fliegen. All eure Technologien werden dabei von erneuerbaren Energien wie Solarzellen und Windrädern angetrieben. Im Gegensatz zu Survivalspielen wie The Forest oder Dayz müsst ihr aber nicht kämpfen oder wirklich um euer Leben fürchten. Solarpunk fühlt sich eher an, wie eine gemütliche Farming-Sim.

Der Begriff Solarpunk steht übrigens für eine soziale Bewegung und ein Genre, dem es um die Vorstellung und Hoffnung auf eine nachhaltige, naturverbundene Zukunft geht. Das Solar steht natürlich für erneuerbare und nachhaltige Energie. Man hofft darauf, gegenwärtige ökologische Krisen überwinden zu können und wirft im Gegenteil zu Cyberpunk einen positiven Blick in die Zukunft.