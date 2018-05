Solo: A Star Wars Story - Die ersten Reaktionen sind da

Der neue Anthology-Film Solo: A Star Wars Story feierte gestern in Los Angeles Weltpremiere. Im Anschluss veröffentlichten die US-Kritiker ihre ersten spoilerfreien Reaktionen von dem Film, der auf eine turbulente Produktionsgeschichte zurückblickt.

Lando stiehlt Han Solo die Show

Die ersten Stimmen fallen durchweg positiv aus. Und auch wenn es lobende Worte für Alden Ehrenreich als Han Solo gibt, hatten so manche ihre Schwierigkeiten damit, jemand anderen als Harrison Ford in der Rolle des Publikumslieblings zu sehen. Dafür zeigen sich alle durchweg begeistert von Donald Glovers Darstellung als Lando Calrissian, der wohl dem Star des Films die Show stiehlt.

Solo: A Star Wars Story - Bilder zum Kinofilm ansehen

Natürlich ist das ein erstes Meinungsbild von einigen wenigen US-Kritikern. Ob die ersten umfangreichen Filmkritiken das positive Bild bestätigen können, wird sich zeigen.

Die ersten ausführlichen Filmkritiken treffen voraussichtlich erst nächstes Woche ein, wenn der neue Star-Wars-Film am 15. Mai auf den Filmfestspielen von Cannes gezeigt wird. Der deutsche Kinostart ist am 24. Mai 2018. Auch wir werden euch rechtzeitig eine ausführliche Kritik präsentieren - natürlich Spoiler-frei!

Die ersten spoilerfreien Reaktionen

Steven Weintraub von Collider

I figured if @DisneyStudios was willing to show 'Solo: A Star Wars Story' a few weeks before release it must be good and it absolutely is. Film is a blast and a welcome addition to the Star Wars universe. @RealRonHoward you did a great job. Congrats. pic.twitter.com/1pkWH2y6qE — Steven Weintraub (@colliderfrosty) May 11, 2018

Germain Lussier von io9/Gizmodo

Solo: A Star Wars Story is a goddamn delight. It’s a non-stop adventure packed with way more emotion than your expecting. You’ll have a smile on your face the whole time and leave eager for more. pic.twitter.com/fOsF7Tr95L — Germain Lussier (@GermainLussier) May 11, 2018

Kevin Polowy von Yahoo

#SoloAStarWarsStory is reaaaaalllly good. Fun as hell. It’s a straight intergalactic heist movie, kind of refreshing to see a Star Wars movie w/o a Death Star or the rebellion’s fate at stake. Alden Ehrenreich is super impressive as Han, but L3 might be my favorite new character. — Kevin Polowy (@djkevlar) May 11, 2018

Kate Erbland von Indiewire

#SoloAStarWarsStory: It takes a bit for it to find its feet and for AE to turn on enough charm to make you forget he’s not HF. But once it kicks into its hey-let’s-make-a-crew and yes-also-do-a-heist stuff, it totally flies. — Kate Erbland (@katerbland) May 11, 2018

Mike Ryan von Uproxx

The first act of SOLO: A STAR WARS STORY can be hit and miss clunky. But once Donald Glover's Lando shows up (who is legit fantastic) and the Kessel Run heist plot kicks in, it's a whole lot of fun. (And those who've always wanted a Han and Chewbacca shower scene are in luck.) — Mike Ryan (@mikeryan) May 11, 2018

Umberto Gonzalez von The Wrap

ALDEN EHRENREREICH IS HAN SOLO! The movie is an absolute blast to hyperspace! #SoloPremiere #SoloAStarWarsStory #Solomovie — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) May 11, 2018

Angie J. Han von Mashable

Alden Ehrenreich is the real deal, Thandie Newton is who I want to be when I grow up, and Phoebe Waller-Bridge’s L3... well we’ll talk about that later. ? #SoloAStarWarsStory — Angie J. Han (@ajhan) May 11, 2018

Michelle Burman von Nerdist

I loved #SoloAStarWarsStory so much. It’s a western. A caper. Funny with so much heart. It’s got so much surprises that fans are going to love. Donald Glover is charming x1000. Alden Ehrenreich is a great #HanSolo and just know I’ve been saying this for years! Fave new #StarWars. — Michelle Buchman (@michelledeidre) May 11, 2018

Joel Meares von Rotten Tomatoes

Wow. Just come out of #SoloAStarWarsStory and can confirm it’s kinda a blast. @donaldglover was as perfect as expected, but Alden Ehrenreich has swagger to match, and spare. — Joel Meares (@joelmeares) May 11, 2018

Conner Schwerdtfeger von CinemaBlend

After seeing #SoloAStarWarsStory I can confirm one thing: bank on Lando: A Star Wars Story getting a green light by the end of the year. Donald Glover continues to be perfect. pic.twitter.com/ipjq0rcEtX — Conner Schwerdtfeger (@ConnerWS) May 11, 2018

Dennis Tzeng von Collider