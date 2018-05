Der neue Star-Wars-Film Solo: A Star Wars Story kommt in wenigen Tagen in die Kinos. Inzwischen hat der Kartenvorverkauf begonnen und scheint den ersten Prognosen Recht zu geben: Laut dem US-Tickethändler Fandago wurden bereits mehr Karten verkauft, als für Marvels Black Panther, berichtet der Hollywood Reporter. Der hatte vor dem Kinostart von Avengers: Infinity War einen neuen Rekord aufsetzte.

Fandango veröffentlicht gleichzeitig eine Umfrage unter den Filmfans: Demnach möchten 85 Prozent der Befragten den Film hauptsächlich wegen des beliebten Charakters Han Solo sehen. 76 Prozent möchten Alden Ehrenreich als neuen Han Solo erleben. Und satte 73 Prozent freuen sich auf Donald Glovers Darstellung als Lando, der bereits in den letzten Trailern Han Solo fast die Show stiehlt.

Und während der Kartenvorverkauf wenigstens in den USA brummt, war Regisseur Ron Howard zu Gast in der Late Show mit Stephen Colbert. Dem Talkmaster und dem Publikum verrät er, wie George Lucas Einfluss auf den Film genommen hat.

Demnach besuchte der Schöpfer von Star Wars das Filmset während der Dreharbeiten und überredete den Regisseur, eine bestimmte Szene zu ändern:

"Wir haben eine Szene gedreht und er hat versucht dabei im Hintergrund zu bleiben. Aber dann lehnte er sich herüber und sagte: 'Weißt du, was Han jetzt wirklich tun würde?' Ich sagte: 'Was?' Und er erzählte mir einen kleinen Witz. Und ich sagte zur Crew: 'Hey, ratet mal was wir beim nächsten Take machen.'"