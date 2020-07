Das Survival-Adventure Song of Horror wird noch härter: Dem Namen des neuen ultra-harten Schwierigkeitsgrades zufolge, dürfte nur Horror-Autor H.P. Lovecraft persönlich hart gesotten genug sein, das Spiel noch durchzuspielen.

Was bringt der H.P. Lovecraft Schwierigkeitsgrad?

Um den neuesten Schwierigkeitsgrad freizuschalten, müsst ihr das Spiel ab Update 1.22 erst einmal auf »M.R. James« oder »Edgar Allan Poe« durchspielen. Das gilt auch dann, wenn ihr es zuvor bereits beendet habt: Rückwirkend erhaltet ihr keinen Zugriff auf die härteste Option.

Hier kann dann jeder Schritt euer Aus bedeuten. Selbst normalerweise weniger gefährliche Events können auf H.P. Lovecraft zu einer echten Herausforderung werden. Wer das von Anfang bis Ende durchsteht, bekommt das neue Achievement »The Presence waits dreaming«.

Eine weitere Änderung des Updates bewirkt, dass ihr Episode 5 jetzt auch mit Erica Färber bestreiten dürft - wenn sie denn die vierte Episode überlebt. Zudem gibt es neue paranormale Aktivitäten in der Jeremy Hartwood Nervenheilanstalt.

Wieso »H.P. Lovecraft«?

Der Name des neuen Schwierigkeitsgrades basiert auf dem amerikanischen Autor H.P. Lovecraft. Gerade Horror-Fans sind mit dem wohlvertraut: Sind seine Kurzgeschichten doch der Ursprung des berühmten Cthulhu-Mythos, auf dem zahlreiche Filme und Videospiele basieren.

Seine Geschichten thematisieren häufig Elemente wie verbotenes Wissen und Wahnsinn. Zu seinen berühmtesten Werken zählen neben »The Call of Cthulhu« zudem »The Shadow over Innsmouth«, »At the Mountains of Madness« und »The Rats in the Walls«.

Worum geht es in Song of Horror?

Song of Horror ist ein Third-Person Horror-Adventure. Ihr untersucht das Verschwinden des Autors Sebastian P. Husher und dessen Familie. Kern des Spiels ist die von einer KI gesteuerte »Präsenz«. Diese soll auf sämtliche eurer Entscheidungen reagieren und euch so bei jedem Spieldurchlauf ein neues Erlebnis bieten.

Ähnlich wie in Heavy Rain oder Detroit: Become Human ist der Tod zudem permanent und wirkt sich auf den Verlauf der Story aus. Wenn einer eurer Charaktere stirbt, geht die Geschichte mit den Überlenden trotzdem weiter.

Den Steam-Käufern gefällt es: Hier hat der Titel insgesamt 87 Prozent positive Reviews. Gerade die Atmosphäre kann die Nutzer überzeugen. Auf Kritik stößt hingegen die etwas angestaubte Grafik und auch die manchmal etwas zickige Steuerung.