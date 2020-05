Die Geschichte von Song of Horror erhält am 28. Mai 2020 ihren fünften und letzten Eintrag. Das Horror-Spiel wird im Episoden-Format veröffentlicht und mit Teil Nummero 5 wird die Story komplettiert.

Gleichzeitig mit dem Release der letzten Episode erscheint außerdem die Song of Horror Complete Edition auf Steam, die alle fünf Episoden des Survival-Horrorspiels enthält. Der Preis für das Gesamtpaket beläuft sich auf rund 30 Euro.

Was ist Song of Horror?

In Song of Horror folgen wir einer gruseligen Geschichte rund um eine verschwundene Familie und eine paranormale »Präsenz«. Wir lüften das Geheimnis einer bösen Bedrohung, während diese in Form einer KI dynamisch auf unsere Handlungen reagiert.

Wir ziehen aber nicht allein los, um das Rätsel zu lüften, sondern greifen auf eine ganze Gruppe an verschiedenen Charakteren zurück. Das Besondere ist der Permadeath: Wenn eine Person durch die mysteriöse Präsenz zu Tode kommt, bleibt sie auch tot und wir spielen mit einem anderen Charakter weiter.

Da jede Figur eigene Beweggründe hat, die verschwundene Familie wiederzufinden, will Song of Horror so bei jedem Durchlauf eine neue Spielerfahrung erschaffen. Wie schwer es Horrorspiele heutzutage haben, könnt ihr euch auch nochmal in unserer passenden Folge aus dem Plus-Podcast anhören:

Horror der »alten Schule«

Bei Steam-Nutzern kommt Song of Horror in den Bewertungen mit 86 Prozent positiven Reviews gut an. Fans loben den »oldschooligen« Ansatz von Song of Horror. Nutzer Chris Darril etwa schreibt:

"Song of Horror ist der wahre - und heute einzige - Erbe der Serie Alone in the Dark."

Andere heben die Horror-Atmosphäre, die Schockmomente und die Soundeffekte von Song of Horror lobend hervor. Kritik dagegen äußern Spieler etwa an der Steuerung, die sich stellenweise schwerfällig anfühlen soll. Insgesamt überwiegt in den Steam-Bewertungen aber der positive Tenor.

