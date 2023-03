In Sons of the Forest versteckt sich ein Easter Egg zum Vorgänger

Mit einem Code könnt ihr ein Easter Egg in Sons of the Forest entdecken.

Wer die Welt von Sons of the Forest aufmerksam durchstreift, kann viele Geheimnisse, Verstecke und nützliche Gegenstände finden. Doch auch außerhalb der Spielwelt gibt es etwas zu entdecken. Wie Fans herausgefunden haben, könnt ihr im Hauptmenü des Survivalspiels ein Easter Egg zum Vorgänger The Forest aktivieren.

Da werden Erinnerungen wach

Falls ihr das Easter Egg selbst im Spiel erleben und euch überraschen lassen wollt, dann gebt im Hauptmenü einfach den Konami-Code ein, folgende Kombination aus Pfeiltasten (oben, unten etc.) und anderen Eingaben ist notwendig:

Oben - Oben - Unten - Unten - Links - Rechts - Links - Rechts - B - A - Enter

Wollt ihr dagegen wissen, um was es sich bei dem Easter Egg handelt, dann lest jetzt einfach weiter.

Habt ihr den Code eingegeben, wechselt die Hintergrundmusik im Hauptmenü zum Titelthema von The Forest, dem Debüttitel des Entwicklerstudios. Das 2018 veröffentlichte Survivalspiel setzte euch ebenfalls auf einer von Mutanten verseuchten Insel aus, erzählte aber eine andere Geschichte. Wie sich das Easter Egg anhört, könnt ihr etwa im folgenden Video sehen:

Wer The Forest schon gespielt hat, wird beim Klang dieser Musik wahrscheinlich nostalgisch und erinnert sich an seine eigenen Überlebens-Abenteuer auf der einsamen Insel. So ginge es vielleicht auch unserem Autor Alexander Krützfeld, den The Forest mehr mitnahm, als er erwartet hätte.

Wie gefällt euch das Easter Egg zu The Forest? Habt ihr das erste Survivalspiel der Entwickler auch gespielt und hat euch der Soundtrack gleich an alte Zeiten erinnert? Wie gefällt euch Sons of the Forest im Vergleich zum Vorgänger? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!