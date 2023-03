Sons of the Forest: Fan baut ein Piratenschiff, das aussieht wie aus der Bibel

Ahoi Matrosen! Originalquelle: ForgettableBilly/ Reddit

Sons Of The Forest ist noch keinen Monat im Early Access und schon gibt es die ersten sehenswerten Großprojekte eifriger Fans. So auch von dem Reddit-Nutzer ForgettableBilly, der ein Piratenschiff gebaut hat, das optisch stark an die Arche Noah aus der Bibel erinnert.

Wie sieht das Piratenschiff aus?

ForgettableBilly hat inmitten eines Sees ein wirklich beeindruckendes Piratenschiff errichtet. Erreichen kann man es ausschließlich über eine massive Holzbrücke. Für den Bau hat er laut eigener Aussage so viele Stunden gebraucht, dass er es lieber nicht verraten möchte. Durch den rustikalen Look mit großen Holzstämmen erinnert das Konstrukt stark an die Arche Noah, auf der laut der christlichen Bibel alle Tiere vor dem Exodus durch ein riesige Überschwemmung gerettet wurden.

Wer nun hofft, dass dieses Schiff als Arche für Kannibalen funktioniert, muss leider enttäuscht werden. Es wurden keine Gehege oder Käfige auf und innerhalb des Schiffes errichtet. Und selbst wenn, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich dort Kannibalen einzusperren, da man sie in die Käfige locken müsste.

Selbst wenn dieses Unterfangen gelingen würde, könnten die Kannibalen mit Sicherheit ihr Gefängnis schlicht zerstören - aber vielleicht wird die Gefangennahme von Gegnern in den kommenden Updates nachgereicht, immerhin finden sich in den Kannibalenlager auch häufig gefesselte Mutanten.

Nutzlos ist das Piratenschiff dennoch nicht: Durch die Lage auf dem Wasser und nur einem einzigen Zugang erweist es sich als mächtige Basis. Und imposant ist das Bauwerk sowieso. Weitere interessante Geschichten über Sons Of The Forest findet ihr hier:

Wie habt ihr eure Basis in Sons Of The Forest gestaltet? Wart ihr auch kreativ oder habt ihr es lieber etwas klassischer angehen lassen? Habt ihr irgendwelche guten Tipps für den Basen-Bau? Welche Schwierigkeiten sind euch begegegnet? Seid ihr nun inspiriert worden, selbst die Segel zu setzen? Schreibt's in die Kommentare!