»Wir nennen sie ungern Souls« - Erfinder von Elden Ring lehnt Souls-Begriff ab

Dark Souls und Elden Ring sind Souls-Spiele? Nicht, wenn man den Erfinder fragt.

Hidetaka Miyazaki gilt spätestens seit Dark Souls als legendärer Spiele-Entwickler, dem es sogar gelungen ist, eine gänzlich neue Subgenre-Bezeichnung zu prägen.

Seine Rollenspiele werden schließlich im allgemeinen Sprachgebrauch gerne als Soulslikes, Soulsbornes oder einfach nur Souls-Spiele bezeichnet.

Souls-Schöpfer gegen den Souls-Begriff

Eben, da die Formel hinter Spielen wie Dark Souls, Elden Ring oder Bloodborne nicht nur von FromSoftware selbst, sondern inzwischen auch vielen anderen Studios als Schablone verwendet wird. Selbst Star Wars hat sich bereits mit den Jedi-Spielen von Respawn teilweise daran bedient.

Wenn es allerdings nach Miyazaki selbst geht, wäre dieser Genre-Begriff gar nicht notwendig gewesen. Intern verwendet das Team hinter diesen legendären Spielen den Souls-Begriff nämlich gar nicht. Stattdessen nennt Miyazaki seine Spiele in einem Interview mit IGN: dark fantasy third-person action games with a higher focus on melee combat and sense of accomplishment .

Zu deutsch wäre das: Dark-Fantasy-Third-Person-Action-Spiele mit einem größeren Fokus auf Nahkampf und einem Gefühl von Errungenschaft. Geht doch gut von der Zunge!

3:06 Elden Ring: Erster Trailer zu Shadow of the Erdtree verrät auch gleich das Releasedatum

Ein etablierter Begriff

Natürlich bedeutet das nicht, dass Miyazaki jetzt davon ausgeht, dass alle ihre Spiele nur noch diese durchaus etwas umständliche Bezeichnung bekommen und wahrscheinlich wird auch bei FromSoftware nicht jedes Mal der gesamte Satz runtergerasselt. Im Grunde sagt Miyazaki insgesamt auch nur, dass sie den Souls-Begriff für alle ihre Spiele nicht gerne verwenden.

Vermutlich auch, da sie intern dazu gar keine Notwendigkeit sehen, da jedem klar ist, woran sie gerade arbeiten. Außerhalb von FromSoftware ist der Begriff vom Soulslike mittlerweile derart gut etabliert, dass er sicherlich nicht mehr verschwinden wird.

Zumal damit eben auch Settings abseits der dunklen Fantasy abgedeckt werden. Wie etwa The Surge, das trotz Souls-Formel eindeutig eher richtig Science-Fiction geht.

Außerdem spannend: Miyazaki verriet in dem Interview, dass es gut sein kann, dass künftige Spiele wie Dark Souls auch von anderen Direktoren verantwortet werden und nicht der Maestro immer höchstselbst alle Fäden in der Hand hält. Das komplette Interview könnt ihr euch hier ansehen.

Wir hier bei GameStar werden natürlich weiterhin auf den Begriff der Soulslike zurückgreifen, wenn wir darüber berichten. Und das werden wir in den nächsten Wochen häufiger!

Immerhin steht der Release des ersten großen Addons für das Open-World-Meisterwerk Elden Ring bevor. Am 21. Juni 2024 soll Shadow of the Erdtree erscheinen. In unserer oben verlinkten Preview erfahrt ihr, was die Erweiterung alles ins Spiel bringt.