Necrons, Tau und Co. in Space Marine 2? Entwickler übergibt den Generalschlüssel zum Shooter an die Fans

Ab sofort sind der Modding-Community von Space Marine 2 kaum noch Grenzen gesetzt.

Saber Interactive, das Entwicklerstudio hinter Warhammer 40.000: Space Marine 2, möchte für ihren Erfolgs-Shooter offenbar denselben Weg einschlagen wie einst Bethesda für Skyrim. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass es 14 Mal neu veröffentlicht wird, sondern dass die Community ermutigt werden soll, das Spiel durch immer neue Inhalte am Leben zu halten.

Es wurde ein Tool freigegeben, mit dem Fans jetzt deutlich leichter neue Inhalte für Space Marine 2 entwickeln können. Die kündigten bereits erste Projekte an und möchten etwa weitere Fraktionen zum Spiel hinzufügen.

Neue Inhalte, leichter und schneller

Game Director Dmitry Grigorenko meldete sich im Modding-Discord von Space Marine 2 zu Wort. Dort verkündete er, dass ab sofort das offizielle Integration-Studio zur öffentlichen Nutzung freigegeben wird. Dabei handelt es sich um dasselbe Editor-Tool, das Saber Interactive intern für die Entwicklung am Shooter nutzt. Grigorenko bezeichnet das als ihren bisher größten Meilenstein zur Unterstützung der Modding-Community.

Die erste Version erlaubt es den Fans an allem zu schrauben, was mit dem Gameplay des Spiels zu tun hat. Dazu zählen etwa Level, Szenarien, Spielmodi, KI-Verhalten, Fähigkeiten, Kampf, Benutzeroberfläche, HUD-Elemente und vieles mehr. Damit wird die Modding-Arbeit an Space Marine 2 deutlich leichter und vor allem schneller. Im Discord schreibt Grigorenko weiter:

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich versprochen, dass wir die Modding-Szene unterstützen würden – und wir meinten es ernst. (...) Zu sehen, wie diese Community wächst, Grenzen verschiebt und unglaubliche Erlebnisse schafft, ist inspirierend und lässt uns demütig werden. Wir sind gespannt, was ihr als Nächstes erschafft – sei es eine filmreife Kampagne, ein verrückter neuer Spielmodus oder etwas völlig Unerwartetes.

Was steht als Nächstes an?

IGN-Redakteur Wesley Yin-Poole befragte den aus Warhammer Workshop bekannten Modder Tom, was die Community als Nächstes vorhat. Tom plant aktuell neue Fraktionen hinzuzufügen, darunter die Tau und Necrons. Passende Charaktermodelle (Rigs) seien bereits vorhanden. Andere Teile der Community versuchen aktuell ein Space-Marine-Angelspiel umzusetzen, das Grigorenko scherzhaft vorgeschlagen hatte.

Weiter hat Tom die Idee, dass beispielsweise ein Roguelite-Modus für Space Marine 2 entwickelt werden könnte, in dem mit nichts als einem Kampfmesser gestartet wird, während immer stärkere Gegner auftauchen. Mit einer prozentualen Chance, dass Waffen, Munition oder Gesundheit bei deren Tod erscheinen, sollt ihr denen dann ordentlich einheizen können.

Etwas komplizierter gestaltet es sich jedoch, filmische Kampagnen zu entwickeln. Die Modder haben zwar Zugriff auf das Integration-Studio, nicht jedoch auf die Animationstools.

Trotz der Öffnung für Community-Inhalte möchte Saber Interactive Space Marine 2 nicht aufgeben. So sollen auch dieses Jahr noch neue Inhalte für den Shooter-Hit erscheinen. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben. Außerdem wurde bereits bekannt gegeben, dass die Entwicklung an Space Marine 3 begonnen hat.