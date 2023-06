Space Marine 2 hat die spektakulärsten Kämpfe des Abends und endlich einen Release-Zeitraum

Warhammer 40K: Space Marine 2 gab beim Summer Games Fest den Release-Zeitrahmen bekannt.

Seit nunmehr 13 Jahren warten Warhammer-40.000-Fans auf eine Fortsetzung, jetzt bahnt sich Space Marine 2 langsam aber sicher seinen Weg in Richtung Release.

Wann erscheint das Spiel? Auf dem Summer Games Fest 2023 wurde erstmals bekanntgegeben, dass der Koop-Shooter im Winter 2023 erscheinen soll. Einen genaueren Termin gab es noch nicht.

Ganz nebenbei zeigte der Shooter auch das spektakulärste Schlacht-Gameplay des Abends. Falls ihr nur deshalb hier seid, könnt ihr den Trailer direkt hier anschauen:

1:30 Warhammer 40K Space Marine 2: Neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie es im Koop-Shooter zur Sache geht

Starke Bilder

Ihr seht im Trailer, wieviele Feinde sich euch auf einmal in Space Marine 2 entgegenwerfen. Die Horden erinnern damit ein bisschen an World War Z oder, um näher an der Materie zu bleiben, an Warhammer 40K: Darktide, wo sich euch die Chaoshorden ebenfalls in beeindruckenden Zahlen nähern.

Im Trailer wird dann auch geballert, dass nur so die Fetzen fliegen. Explosionen zerreißen hier und da das Bild, die bulligen Kampfanzüge der Space Marines tun ihr Übriges. Allemal interessantes Gameplay zum Zuschauen.

Ob das Spiel am Ende auch so viel Spaß macht, wie der Trailer glauben machen möchte, können wir natürlich noch nicht beurteilen. Unser Redakteur Peter will sich Space Marine 2 aber mal anschauen – obwohl er ausgerechnet mit Warhammer eigentlich so gar nichts anfangen kann.

Warum und weshalb, das erklärt er euch am besten selbst:

Warhammer 40K Einen Warhammer-Shooter wie Space Marine 2 habe ich mir schon immer gewünscht von Peter Bathge

Beim Summer Game fest gab es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal der großen Show verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 9. Juni eine Übersicht aller Ankündigungen in einem kompakten Artikel.

Welches Spiel beim Summer Game Fest hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!