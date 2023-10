Spider-Man 2: Selbst Marvel unterschätzt seit Jahren, wie krass dieser Bösewicht eigentlich ist

Wenn der Wandkrabbler nicht aufpasst, könnte dieser Handschuh-Liebhaber ernsthaft gefährlich werden - auch wenn das kaum jemand wohl für möglich hält.

Es gibt schon enorm lächerliche Superschurken im Marvel-Universum: Kangaroo beispielsweise ist ein Bösewicht, der … naja, springen kann wie ein Känguru. Aber auch ein klassischer Spidey-Feind wird nicht einmal mehr von Marvel selbst in den Filmen ernst genommen, dabei hat dieser wirklich Potenzial!

Die Rede ist von Herman Schultz alias Shocker. Der Dieb mit den vibrierenden Handschuhen trat zwar schon häufig gegen Peter Parker an, wie sich aber erst jetzt in Spider-Man 2 herausstellt, ist Shocker wohl einer der gefährlichsten Gegner, mit der die Spinne überhaupt zu tun hat!

Spoiler-Warnung: In den folgenden Zeilen verraten wir ein wenig über die Geschehnisse in Spider-Man 2. Wir verraten keine großen Story-relevanten Abschnitte, recht prekäre Infos am Wegesrand werden jedoch thematisiert.

Shocker erhält endlich Respekt

In Spider-Man 2 müssen sich einige Schurken der Jagdlust von Kraven stellen: Vulture, Electro und Scorpion beispielsweise. Auch Shocker wird aufgespürt und muss gegen den Berg von einem Mann antreten, zieht aber dabei letztlich den Kürzeren. Spricht jetzt im ersten Moment vielleicht nicht viel für Schultz, eine Memo gibt uns jedoch einen Einblick, wie heftig der Kampf war:

Fast wäre es was gewesen. Er wollte sich gegenüber einem Raubtier aber… nicht als überlegen erweisen. Er kämpfte nur ums überleben. Es war tierisch wild... wahrhaftig. Aber nicht genug. Selbst im Tod starrt er mich noch so an, als wolle er mich töten. Doch mein Glück hat mich verlassen. Und ich bin wieder ganz allein. Kraven in Spider-Man 2

Mit Kraven sollte man sich besser nicht anlegen.

So nette Worte findet Kraven nicht für all seine Opfer - eigentlich für niemanden. Electro war eine Zeitverschwendung , Scorpion eine Enttäuschung und nicht einmal die mechanischen Flügel konnten Vulture laut Kraven retten.

Dass Shocker auf ein sonst allzu selten hohes Podest gestellt wird, ist besonders im Vergleich zum Marvel Cinematic Universe zu erkennen. Dort hatte der Shocker bereits einen Auftritt - vielleicht habt ihr ihn aber auch schon wieder vergessen, weil dieser so lächerlich kurz und unspektakulär war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In Homecoming, dem ersten Teil der Spidey-Trilogie mit Tom Holland, kämpft er kurzzeitig mit dem Wandkrabbler und wird mit einem einzigen Schlag ausgeknockt. Der Oberböse im Film ist dagegen lustigerweise Vulture, der gegen Kraven im Spiel keine Schnitte hatte.

Alexander Bernhardt Das meint der Autor: Es ist zugegeben schwer, Shocker nicht als Witzfigur darzustellen. Schultz selbst besitzt keine Superkräfte und sein Anzug kann eigentlich auch nicht viel mehr, als nur besonders gut zu vibrieren. Im Vergleich zu einem Electro, der die Kraft von tausenden Blitzen in sich aufnehmen kann, ist das ein bisschen traurig.



Das fing schon bei seinem ersten Auftritt an: In Spider-Man No. 49 wurde er besiegt, indem Spidey seine Daumen vernetzte, damit er nicht mehr auf den Shocker-Knopf drücken konnte. Okay, zugegeben wurde Electros erster Raubversuch vom Wandkrabbler verhindert, indem er Gummihandschuhe anzog - seine Kräfte sind aber trotzdem deutlich gefährlicher!



Dennoch gibt es sie, die guten Shocker-Storys, bei der sich so ein dahergelaufener Verbrecher im gelben Rauten-Anzug mit den Avengers prügelt oder auch den Punisher besiegt - die sind aber doch sehr rar gesät. Schön, dass er in Spider-Man 2 etwas Respekt bekommt. Auch wenn Spider-Man ihn nicht mehr bis ans Ende der Welt verfolgen kann.

In diesem Comic gab's das erste Mal den Shocker zu sehen.

Welchen Spider-Man-Schurken haltet ihr für völlig unterschätzt? Und was ist eure Einschätzung zu Kravens Memos, insbesondere zu seiner Haltung gegenüber Shocker? Habt ihr den Dieb so stark eingeschätzt oder denkt ihr bei dem Namen nur an die schwache Umsetzung in Homecoming? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!