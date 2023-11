Ab heute bei Netflix: Einer der besten Marvel-Filme mit 96 Prozent positiven Wertungen

Habt ihr Netflix abonniert, dann könnt ihr jetzt einen der besten neuen Superhelden-Filme streamen. Quelle: Sony Pictures

Falls ihr aktuell von Spider-Man nicht genug bekommen könnt, haben wir einen heißen Tipp für euch: Ab heute, dem 1. November 2023, schwingen sich Miles Morales und Peter Parker nicht länger nur über eure PS5, sondern auch auf Netflix.

Denn ab sofort ist mit Spider-Man: Across the Spider-Verse der neueste und sogar zweitbeste Film um die freundliche(n) Spinne(n) aus der Nachbarschaft zu sehen - zumindest, wenn man nach den durchschnittlichen Wertungen auf Rotten Tomatoes geht.

Fast eine 100 eingesponnen

Hier kommt Across the Spider-Verse nämlich auf stolze 96 Punkte und und damit auf Platz 2, dicht gefolgt von No Way Home (93 Prozent) und Spider-Man 2 (93 Prozent) während Into the Spider-Verse (97 Prozent) an der Spitze thront.

Falls ihr euch einen Eindruck davon verschaffen wollt, worum es in Across the Spider-Verse überhaupt geht, werft ihr am besten einen Blick in den folgenden Trailer. Seid jedoch gewarnt: Bei dem Film handelt es sich um eine Fortsetzung, ihr solltet also den direkten Vorgänger Into the Spider-Verse (gerade ebenfalls bei Netflix) definitiv gesehen haben:

2:39 Spider-Man: Im Trailer zu Across the Spider-Verse haben es alle auf Miles abgesehen

Ordentlich Geld in die Kassen gespült: Natürlich war Across the Spider-Verse nicht nur bei Kritikern, sondern auch an den Kinokassen ein voller Erfolg: Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar konnte das zweite Abenteuer um Miles Morales (Shameik Moore) weltweit über 690 Millionen einspielen (via Box Office Mojo).

Erst vor fünf Monaten im Kino: Across the Spider-Verse startete erst am 1. Juni 2023 unter der Regie von Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson in den Kinos. Das Drehbuch verantworteten Phil Lord, Christopher Miller und Dave Callaham.

Wie es nach Across the Spider-Verse weitergeht

Wann kommt der nächste Teil? Ein dritter Film war unter dem Titel Beyond the Spider-Verse ursprünglich für 2024 geplant, allerdings gibt es (nach ein paar widersprüchlichen Meldungen) im Moment keinen Release-Termin. Diesbezüglich müssen sich Fans derzeit noch in Geduld üben.

Ein Live-Action-Film für Miles und Co.? Übrigens haben die Verantwortlichen der Spider-Verse-Abenteuer bereits angeteast, dass Miles Morales und auch Gwen Stacey sogar einen Live-Action-Film spendiert bekommen sollen. Das hat Sony-Produzentin Amy Pascal später auch gegenüber Variety bestätigt.

Ob dieses Projekt dann direkt mit Spider-Verse zusammenhängt und ob Miles und Gwen dann auch von Shameik Moore und Hailee Steinfeld verkörpert werden, ist nicht bekannt.

Wollt ihr mehr zu Marvel's Spider-Man 2 auf der Playstation 5 oder neuen Marvel-Filmen und -TV-Serien wissen, dann werft ihr am besten einen Blick auf einen der folgenden Links:

Habt ihr Spider-Man: Across the Spider-Verse bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die Fortsetzung zu Into the Spider-Verse gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den geplanten dritten Teil Beyond the Spider-Verse? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!