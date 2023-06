Wenn ihr den neuen Spider-Man im Kino schaut, kennt ihr nur eine von zwei Versionen

Vielleicht ist euch schon längst aufgefallen, dass nicht jeder Kinobesuch von Spider-Man: Across the Spider-Verse zwangsläufig gleich ausfällt. Bildquelle: Sony/Marvel

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist an den Kinokassen, unter Kritikern und auch bei Fans ein voller Erfolg. Das weltweite Einspielergebnis von bis dato 560 Millionen US-Dollar kann sich allemal sehen lassen. Und tatsächlich gibt es einen guten Grund, mehr als nur einmal das Abenteuer von Miles Morales und Gwen Stacy mitzuerleben.

Gleich, aber doch anders

Denn wie sich herausstellt, existieren von Across the Spider-Verse mindestens zwei verschiedene Versionen, die parallel zueinander im Kino laufen. Keine Sorge: An der grundlegenden Handlung ändert sich nichts, dafür gibt es Unterschiede im Detail.

Anfangs haben sich die Spidey-Fans noch den Kopf darüber zerbrochen, ob es tatsächlich verschiedene Versionen des Kinofilms gibt, oder sie einfach kollektiv verrückt werden. Kurz darauf bestätigte aber der am Schnitt beteiligte Artist Andrew Leviton auf Twitter: Ja, es gibt wirklich unterschiedliche Fassungen von Across the Spider-Verse.

Doch was genau sind die Unterschiede? Mittlerweile haben Fans acht bis elf Szenen ausgemacht, die sich im Detail voneinander unterscheiden. Der Reddit-User Hohoho-you hat die meisten davon gesammelt, eine Übersicht bekommt ihr in dem folgenden Screenshot seines Kommentars.

In den meisten Fällen handelt es sich um unterschiedliche Dialoge, fehlende oder zusätzliche Effekte und teilweise sogar schnellere beziehungsweise langsamere Schnitte zu einer nächsten Szene. Wollt ihr also wirklich alles von Spider-Man: Across the Spider-Verse aufsaugen, wie ein Schwamm, müsst ihr mindestens zweimal ins Kino gehen.

Wann geht es mit Beyond the Spider-Verse weiter?

Eigentlich soll der dritte Teil von Miles Morales’ Spider-Man-Trilogie am 29. März 2024 in den Kinos starten. Doch ein neuer Bericht über die problematischen Arbeitsbedingungen bei Across the Spider-Verse lassen daran zweifeln, ob der Release-Termin überhaupt realistisch ist. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass offenbar zwei verschiedene Versionen von Spider-Man: Across the Spider-Verse in den Kinos laufen? Sind euch die Unterschiede möglicherweise schon vorher aufgefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Beyond the Spider-Verse? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!