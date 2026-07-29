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2018 hat ein Spieler in Fallout 76 Bethesda angefleht, seine Spielfigur endlich umzubringen

Fallout 76 steckte 2018 noch in den Kinderschuhen. Der Multiplayer-Ableger war damals gerade erst erschienen und wurde von diversen Problemen geplagt. Eins davon war ein Unsterblichkeits-Bug.

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Tillmann Bier
29.07.2026 | 17:06 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Ein Fallout-76-Spieler konnte 2018 selbst eine Atombombe überstehen, war damit aber alles andere als glücklich. Ein Fallout-76-Spieler konnte 2018 selbst eine Atombombe überstehen, war damit aber alles andere als glücklich.

Der Launch von Fallout 76 verlief im November 2018 alles andere als geschmeidig. Bugs, Verbindungsprobleme und Abstürze sorgten für Ärger, viele Fans beklagten die fehlenden NPCs und wurden mit dem Multiplayer-Ableger nicht wirklich warm. Auch abseits des eigentlichen Spiels gab es viel Ärger: Die angeblich hochwertigen Taschen in der Collectors Edition erwiesen sich als billiger Schrott.

Hin und wieder erzeugte Fallout 76 mit seinen Bugs zum Release aber auch unterhaltsamere Blüten. So zum Beispiel ein kurioser Fehler, der dafür sorgte, dass Spieler unsterblich wurden – woran einer von ihnen schnell verzweifelte.

Unsterblich und unglücklich

Reddit-User Brogadyn wendete sich damals knapp eine Woche nach dem Release von Fallout 76 verzweifelt an die Community. Das Problem: Seine Spielfigur konnte nicht mehr sterben. Angesichts der vielen tödlichen Gefahren in der Postapokalypse von Fallout ein eher ungewöhnliches Problem.

Brogadyn erklärte im Thread genauer, dass eine Atomexplosion wohl der Ursprung des ungewöhnlichen Bugs war. Danach bekam seine Figur selbst nach einem Neustart plötzlich keinen Schaden mehr ab. Zwar sei das kurze Zeit lustig gewesen, dann aber eine Qual, weil es schlicht keine Herausforderung mehr gab. Bethesda habe sein Flehen um »Sterbehilfe« schon seit einer Woche ignoriert.

Video starten 1:34 Fallout 76 - So sah das Online-Rollenspiel im ersten Teaser-Trailer aus.

In den Kommentaren versuchten andere Spielerinnen und Spieler zu helfen und schlugen diverse Möglichkeiten vor, den Löffel abzugeben. Doch nichts wollte helfen: Brogadyns Figur konnte weder ertrinken, noch erschossen werden und überlebte eine eigentlich garantiert tödliche Barriere. Selbst eine weitere Atomexplosion direkt neben ihm verursachte keinen Kratzer. Deshalb wurde dann diskutiert, was man mit dieser Superkraft anstellen sollte:

Nutze es zu deinem Vorteil. Versuche das größte Kopfgeld im Spiel anzuhäufen.

Nightfury-21

Werde der Mysteriöse Fremde! Tauche auf, um Spielerinnen und Spieler zu retten und hilf ihnen in Kämpfen, dann trenne die Verbindung zum Server, als wärst du nie da gewesen.

Unbekannter Nutzer

Andere sahen wiederum in Brogadyns Schicksal eine super Geschichte:

Das ist exakt der Plot von One Punch Man.

Platypus-Commander

Ehrlich gesagt klingt das wie die Entstehungsgeschichte für einen postapokalyptischen Superhelden. Er hat Kräfte durch radioaktive Strahlung bekommen, hasst seine eigene Macht und muss jetzt trotzdem lernen, sie für das Gute einzusetzen. Jemand sollte Marvel und DC anrufen.

AutumnMuffin
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Nachdem Brogadyns lange Zeit keine Hilfe vom Bethesda-Support bekam, gab es für ihn dann aber doch noch ein gutes Ende. Auf seinen Reddit-Thread antwortete eine Community-Managerin des Entwicklerstudios und bot weitere Hilfe an. Danach hörte man nichts mehr von ihm oder dem Bug, das Problem wurde wohl gelöst.

Wenn ihr Fallout 76 acht Jahre nach diesem Unsterblichkeits-Vorfall mal wieder eine Chance geben wollt, dann seht euch am besten unseren Nachtest an. Denn inzwischen hat sich in dem Online-Rollenspiel Vieles geändert. Falls ihr aber lieber auf Fallout 5 wartet, dann solltet ihr eure Wünsche auf jeden Fall auf Reddit kundtun, denn hier liest sogar Chefentwickler Todd Howard persönlich mit.

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Genre: Rollenspiel

Release: 14.11.2018 (PC, PS4, Xbox One)

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