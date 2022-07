Nur noch ein paar Mal schlafen, dann schwingt sich Marvel's Spider-Man endlich auch auf dem PC durch die Straßen von New York, tritt ein paar Schurken ins Gesicht und ist (hoffentlich) pünktlich zum Abendessen wieder daheim. Das vormals PlayStation-exklusive Action-Adventure kommt am 12. August 2022 bei Steam und Epic raus.

Wenn ihr euch jetzt fragt, ob eure Kiste das ziemlich anspruchsvolle Spiel überhaupt packt, seid ihr hier genau richtig. Wir listen euch alle Systemanforderungen auf und verraten, welche speziellen Features es für die PC-Version geben wird und ob ihr euch die wunderschöne Spielwelt auch in Ultrawide-Formaten anschauen dürft.

Die Systemanforderungen von Spider-Man Remastered

In dieser Grafik seht ihr alle minimalen und empfohlenen Systemanforderungen, die ihr zum Spielen und für spezielle Features wie Raytracing braucht. Unten listen wir alles nochmal übersichtlich auf.

Minimale Anforderungen: Was muss mein PC mindestens können?

Wenn es euch reicht, mit sehr niedrigen Grafikeinstellungen (720p) zu spielen, dann halten sich die Anforderungen in Grenzen. Allerdings geht euch dann natürlich viel von der visuellen Pracht von Spider-Man verloren.

Grafik-Voreinstellungen: Sehr niedrig

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 950 oder AMD Äquivalent

CPU: Intel Core i3-4160 oder AMD Äquivalent

RAM: 8GB

OS: Windows 10 64-bit

Speicher: 75GB HDD

Empfohlene Anforderungen: Was muss mein PC für mittlere Grafik (1080p, 60 FPS) können?

Grafik-Voreinstellungen: Mittel

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB oder AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i5 4670 oder AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

OS: Windows 10 64-bit

Speicher: 75GB SSD

Empfohlene Anforderungen: Was muss mein PC für sehr gute Grafik (4K, 60 FPS) können?

Grafik-Voreinstellungen: Sehr hoch

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 XT

CPU: Intel Core i5 11400 oder AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

OS: Windows 10 64-bit

Speicher: 75GB SSD

Raytracing-Anforderungen: Was muss mein PC für richtig gute Grafik (4K, 30 FPS, Raytracing) können?

Grafik-Voreinstellungen: Hoch, Raytracing Hoch

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6900 XT

CPU: Intel Core i5 11600K oder AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB

OS: Windows 10 64-bit

Storage: 75GB SSD

Ultimative Anforderungen: Was muss mein PC für die beste Grafik (4K, 60 FPS, Raytracing) können?

Grafik-Voreinstellungen: Hoch, Raytracing Sehr hoch

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6950 XT

CPU: Intel Core i7 12700K oder AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 32GB

OS: Windows 10 64-bit

Speicher: 75GB SSD

Der neue Trailer zeigt euch, wie fantastisch die Open World von Spider-Man auf PC aussehen kann:

Welche besonderen Features bietet Spider-Man auf dem PC?

Wie ihr den Anforderungen wahrscheinlich schon entnommen habt, bietet das Remaster hochwertiges Raytracing und bessere Schatten, außerdem Nvidia DLSS und DLAA.

Das Spiel lässt sich nun auch komplett mit Maus und Tastatur steuern - aber ganz ehrlich, ihr habt höchstwahrscheinlich mehr Spaß, wenn ihr Spidey geschmeidig mit dem Controller durch die Lüfte fliegen lasst. Das Freiheitsgefühl in der Open World war schon auf der PS4 atemberaubend und mit dem neuen Support für DualSense 5 sollt ihr in euren eigenen Händen spüren, wie sich Peter Parker an Hochhäusern entlang schwingt.

Gute Nachrichten haben wir für Ultrawide-Fans wie unseren Monitor-Connoisseur Dimi: Spider-Man Remastered unterstützt Ultrawide, etwa die Auflösungen 21:9, 32:9 und 48:9. Laut Entwicklern klappt es sogar mit Nvidia Surround mit mehreren Bildschirmen.

Ihr wollt wissen, welche Spiele außer Spider-Man noch von PlayStation auf den PC wandern? Dann werft doch mal einen Blick in unsere Übersicht!

Ist euer PC stark genug, um das Maximum aus Spider-Man rauszuholen? Oder schraubt ihr die Grafikeinstellungen lieber ein bisschen runter, damit der Rechner nicht anfängt zu glühen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.