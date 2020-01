»Habs mir angeschaut und hatte Kopfweh«, kommentiert GameStar-Chefredakteur Markus Schwerdtel den kurzen Clip. Der Entwickler Matt Stark hat ein Video von einem Spiele-Prototyp veröffentlicht, der mit den Gesetzen der Physik und unserer Wahrnehmung spielt.

Wir sehen, wie der Spieler mit einer Polaroid-Kamera ein Foto eines Raums voller geometrischer Objekte erstellt. Daraufhin hält er das Foto vor eine Wand und plötzlich, bei einem Schritt zur Seite, wird deutlich, dass das Bild zur Wirklichkeit geworden ist. Als nächstes läuft der Spieler einfach in die fotografierte Szene rein.

The effect can now handle collisions and multiple photos #madewithunity #gamedev #vfx #polaroid pic.twitter.com/NXKt8KGIcZ