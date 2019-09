Spiele-Releases der Woche: Was erscheint sonst noch außer FIFA 20?

Eine neue Woche heißt auch neue Spiele! Wir haben für euch wieder die wichtigsten PC-Releases vom 23. bis zum 27. September zusammengesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Fußball-Fans werden sich aber ohnehin schon den Freitag fett im Kalender markiert haben, immerhin erscheint dann mit FIFA 20 der nächste Teil von EAs langjähriger Kicker-Simulation.

Doch auch abseits von FIFA hat die Woche einiges zu bieten. Am Montag kommen die Releases zwar nur etwas behäbig in Gang, zumindest das knuffige Applewood hat am Wochenanfang aber ein wenig eurer Aufmerksamkeit verdient, wenn ihr denn Pixel-Jump&Run mögt.

Der Dienstag bringt dann gleich eine ganze Palette neuer Spiele. Das prominenteste darunter ist The Surge 2. Das Action-RPG ist am ehesten mit den Dark-Souls-Spielen von Fromsoftware zu vergleichen - nur eben mit Kettensägen. Etwas besonnener geht es in der absurden Dating-Sim I Love You, Colonel Sanders! zu, darin umwerben wir den weißbärtigen KFC-Gründer.

Mittwochs können sich Mutige an dem sehr düsteren Indie-Spiel The Executioner versuchen. Darin müssen wir in die Rolle eines Henkers schlüpfen und schwierige moralische Entscheidungen fällen.

Am Donnerstag erleben wir dann mit Rogue Corps das Comeback der Contra-Reihe, die seit 2013 auf Eis gelegen hat. Außerdem beginnt die Early-Access-Phase für das Sci-Fi-Rollenspiel Encased, das spielerisch an Baldur's Gate und Divinity: Original Sin angelehnt ist.

Am letzten Werktag erscheint schließlich FIFA 20. Wer mit Fußball nichts anfangen kann, darf sich aber auch auf das JRPG Code Vein freuen, oder nimmt dank Infinity: Battlescape im Cockpit eines Raumjägers Platz, in dem er zusammen mit Hunderten weiteren Spielern das grenzenlose All durchforstet.

Montag, 23. September

Dienstag, 24. September

Mittwoch, 25. September

Donnerstag, 26. September

Freitag, 27. September

