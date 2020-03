Gestern berichteten wir über Nvidias Unterstützung für die Forschungs-Initiative Folding@home (FAH) und wie Spieler die Rechenpower ihrer PCs für den Kampf gegen das Coronavirus einsetzen können. Wie sich zeigt, ist die Hilfsbereitschaft wortwörtlich überwältigend: Teilweise sind die Server komplett überlastet.

Im offiziellen Folding Forum, aber auch in den Kommentaren auf GameStar äußerten sich viele Nutzer über nicht funktionierende Server. Diese waren zeitweise nicht erreichbar, weil sie mit dem Ansturm nicht mithalten konnten. Glücklicherweise ist eine Lösung bereits in Sicht: Zwei neue 100-TByte-Server wurden kürzlich aufgesetzt und sollen Abhilfe schaffen.

»Wir wurden von der Unterstützung überwältigt«

Im Forum bedankt sich FAH bei den zahlreichen Mithelfenden, bittet um Geduld und verspricht, so schnell wie möglich für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Wenn Server offline genommen werden, so geschehe dies meist, weil die generierten Arbeitsaufträge für die einzelnen PCs ausgingen und neue erstellt werden müssen.

So helft ihr mit: Falls ihr euch mit eurem PC an FAH beteiligen wollt, könnt ihr den Folding@home-Client herunterladen und über ein Web-Interface oder das Tray-Icon unten rechts in der Taskleiste von Windows festlegen, wie stark eure Hardware beansprucht werden soll.

In einem separaten Artikel gehen wir näher darauf ein, wie sich die Nutzung von Folding@Home auf euren PC auswirkt. GameStar-User haben inzwischen außerdem eine eigene Gruppe erstellt, der ihr beitreten könnt: Team GamestarVs.Corona (Team-Nummer 239199).

Momentan konzentriert sich die Initiative auf den Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, aber auch andere Forschungsprojekte - zum Beispiel gegen Brustkrebs - profitieren davon.

Das neuartige Coronavirus bestimmt derzeit die Schlagzeilen und hat Auswirkungen auf weite Teile des öffentlichen Lebens. Viele Menschen befinden sich in Quarantäne oder sind in ihrer Mobilität stark eingeschränkt. Davon ist auch die Gaming-Welt betroffen:

Wohl ebenfalls auf die Corona-Ausbreitung zurückzuführen: Steam knackte seinen Rekord an zeitgleich eingeloggten Nutzern - um fast eine Million.