Steam-Rekord: Kleines Koop-Juwel schafft, was nur ein Spiel in der gesamten EA-Geschichte je konnte

Mit Split Fiction gelingt Hazelight und EA ein Koop-Volltreffer.

Wie auch schon A Way Out und It Takes Two fokussiert sich Split Fiction ebenfalls auf Koop-Gameplay und Storytelling. Das gelingt Entwickler Hazelight beim nun dritten Spiel besser denn je, und das Koop-Abenteuer beschert Publisher Electronic Arts Spielerzahlen wie Wertungen in eher seltenen Höhen.

Steam-Erfolg für Split Fiction

Zum aktuellen Stand erreichte Split Fiction einen Höchstwert von über 259.000 gleichzeitig aktiven Spieler auf Steam. Seit dem Release am 6. März 2025 gab es bereits mehrere Tageshochs von über 200.000 Spielern.

Solche Spielerzahlen sind laut SteamDB bisher nur einem einzigen Titel von EA auf Valves Plattform gelungen, und zwar mit dem Battle Royale Apex Legends. Der Shooter schaffte im Februar 2023 knapp 625.000.

Insgesamt landet Split Fiction damit aktuell auf Platz 51 der meistgespielten Releases auf Steam. Betrachtet man nur die Veröffentlichungen des aktuellen Jahres, hat das Koop-Spiel das Mittelalterrollenspiel Kingdom Come 2 um nur ein paar Tausende Spieler überholt.

Der zurzeit erfolgreichste Steam-Release 2025 ist mit großem Abstand Monster Hunter Wilds. Das Rollenspiel erreichte mehr als 1,38 Millionen gleichzeitig aktive Spieler.

Das gelang EA seit 13 Jahren nicht mehr

Doch nicht nur bei den Spielern kommt Split Fiction gut an, auch die internationalen Wertungen fallen sehr positiv aus. Im GameStar-Test gibt es von uns eine 85, der Schnitt liegt sogar höher.

Auf Metacritic liegt Split Fiction bei einem Schnitt von über 90, egal ob auf dem PC, der PS5 oder Xbox. Eine 9 vorn gelang Electronic Arts das letzte Mal vor 13 Jahren mit dem SciFi-Rollenspiel Mass Effect 3.

Eine Durchschnittswertung von 90 oder höher auf Metacritic ist tatsächlich eher selten. Das gelang bisher 373 von 13.596 auf der Plattform gelisteten Spielen, also gerundet 2,4 Prozent.

Wie auch schon bei den anderen Spielen von Hazelight gibt es auch für Split Fiction erneut den Freunde-Pass. Wenn ihr das Spiel in eurer Bibliothek habt, könnt ihr einen Freund online zum Spielen einladen, ohne dass dieser das Spiel selbst besitzt. Auf der Couch vor einem Bildschirm lässt sich Split Fiction natürlich auch gemeinsam spielen.