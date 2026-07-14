Einer euer größten Kindheitshelden feiert runden Geburtstag und ist viel älter, als ihr vermutlich denkt

Gary muss natürlich auch dabei sein. Bildquelle: Viacom/Nickelodeon

Wenn wir jetzt den allerersten Ton anstimmen und mit einem »Ohhhh, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer?« weitermachen, dann ruft ihr alle im Kopf bestimmt schon ganz laut »SpongeBob Schwammkopf!«

Und das ist auch gut so. Denn heute – am 14. Juli 2026 – gibt es einen Grund zum Feiern: SpongeBob Schwammkopf wird 40 Jahre alt! Nicht die Serie, sondern wirklich der glücklichste Schwamm aller Zeiten, den euer Spülbecken hoffentlich niemals sehen wird.

Woher wir das wissen? In Episode 10a von Staffel 2 namens »Der Schrecken der Straße« stellt Mrs. Puff (deutsche Synchronsprecherin damals: Rita Engelmann) ihrem langjährigen Schüler SpongeBob (deutscher Synchronsprecher: Santiago Ziesmer) endlich seinen Führerschein aus und siehe da: Er ist am 14. Juli 1986 geboren.

Die Folge ist in den USA übrigens im Oktober 2000 und in Deutschland im September 2002 erschienen. Somit hat der gelbe Schwamm seine Fahrerlaubnis mit 14 beziehungsweise 16 Jahren ausgestellt bekommen. Also kein Wunder, dass SpongeBob so schlecht Auto fährt. Er war ja noch viel zu jung!

1:51 Der letzte SpongeBob-Film kam erst im Dezember 2025 raus - SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi könnt ihr euch aktuell auf Sky/Wow anschauen

Autoplay

Wer hat SpongeBob eigentlich erfunden?

SpongeBob-Erfinder Stephen Hillenburg war Meeresbiologe und hatte sich zum Ziel gesetzt, Kindern die Unterwasserwelt näherzubringen. Daraus entstand zunächst der Comic »The Intertidal Zone« mit der Titelfigur »Bob the Sponge.«

Dort sind übrigens auch schon viele erste Entwürfe zu späteren Charakteren wie dem Gurken-König Kevin C. Cucumber (deutscher Synchronsprecher: Thomas Hailer) oder Patrick Star (deutscher Synchronsprecher bis Staffel 7: Marco Krüger) höchstpersönlich inbegriffen. Als Hillenburg dann Jahre später eine Karriere im Bereich Zeichentrickfilm einschlug und für Nickelodeon arbeitete, wollte er SpongeBob eigentlich erst »SpongeBoy« nennen.

Da der Name aber bereits an einen anderen Hersteller vergeben war, entschied er sich letztendlich für »SpongeBob Squarepants« (deutsch: SpongeBob Schwammkopf). Am 1. Mai 1999 flimmerte die allererste Folge in den USA über die TV-Bildschirme. Deutschland zog tatsächlich erst mehr als zwei Jahre später, am 23. August 2002, nach.

Stephen Hillenburg starb am 26. November 2018 im Alter von 57 Jahren an den Folgen von ALS (lang: Amyotrophe Lateralsklerose) – einer unheilbaren und fortschreitenden Erkrankung des Nervensystems. Er hinterließ seine Ehefrau und einen Sohn.

Ein schöner, kleiner Trost: Tatsächlich lebt Hillenburg in jeder einzelnen Folge von SpongeBob weiter. Das Piraten-Gemälde am Anfang des Intro-Songs hat eigentlich gar keine Lippen und es wurden nachträglich die von Hillenburg eingefügt. Das verriet Thaddäus-Sprecher Rodger Bumpass auf einer Comic-Con in San Diego vor einiger Zeit (via Stern).

Wusstet ihr von SpongeBobs runden Geburtstag und schaut euch zur Feier des Tages eure Lieblingsfolge an? Oder habt ihr da noch nie drüber nachgedacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Unsere Redakteurin Franzi liebt vor allem die Folge »Hör mal, wer da spielt« in Staffel 2, die in einem legendären Auftritt von SpongeBob und seiner Band endet. Oder die Episode, in der seine Hose reißt. Hach ja, sweet memories.