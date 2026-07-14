Mit GTA 6 am Horizont dreht GTA Online nochmal richtig auf und bringt heute den ersten großen Raubüberfall seit 6 Jahren raus

Alle Welt redet über GTA 6. Da kann man glatt vergessen, dass GTA Online, eines der weiterhin meistgespielten Spiele überhaupt, noch längst nicht tot ist. Heute, am 14. Juli 2026, ist ein neues kostenloses Update erschienen, das den ersten großen Raubüberfall seit Cayo Perico von 2020 hinzufügt und euch in Kunstdiebe verwandelt. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Schön, aber vor allem wertvoll

Der neue Heist trägt den Titel The Kortz Center Heist . Allein oder mit bis zu drei Freunden schließt ihr euch mit Mr. Faber und Raf De Angelis zusammen, um wertvolle Kunstwerke zu stehlen.

Der mehrstufige Heist beginnt damit, dass ihr die Gegend auskundschaftet und einen Zugang zu eurem Zielort findet. In der zweiten Phase erledigt ihr den eigentlichen Kunstraub, bei dem ihr das Kunstwerk stehlt, es gegebenenfalls durch eine Fälschung ersetzt, und ohne Beweise oder Zeugen zu hinterlassen wieder verschwindet.

3:37 GTA 6 vs. PC-Spieler: Schon wieder sind wir Spieler zweiter Klasse und deshalb musste ich schnell ein Rant-Video aufnehmen

Autoplay

Immer wieder neue Inhalte: Der Raubüberfall soll jede Woche drei neue Gemälde erhalten, die ihr erbeuten könnt. Obendrein soll er viele verschiedene Herangehensweisen bieten, um langfristig abwechslungsreich zu bleiben.

So startet ihr den Raubüberfall: Bevor ihr zu professionellen Kunstdieben werdet, müsst ihr im Ingame-Shop das Kunststudio für euer Haus kaufen. Dort zieht ein Kunstfälscher ein, der euch mit Plagiaten versorgt, die ihr während der Überfälle gegen die Originale austauschen könnt. Aus dem Kunststudio heraus könnt ihr den Raubüberfall starten.

Weitere neue Inhalte für GTA Online: Zusätzlich zum neuen Raubüberfall fügt das kostenlose Update in GTA Online mehrere neue Fahrzeuge sowie mehrere neue Tuning-Optionen bei Hao's Special Works hinzu. Wer zudem den kostenpflichtigen Dienst GTA+ abonniert hat, bekommt ohne zusätzliche Kosten den neuen Sportwagen Grotti Veleno GT.

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