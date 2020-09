Fast fünf Jahre dauerte der Early Access von Squad auf Steam. Nach schier endlosen Inhalts-Erweiterungen und Feintuning endet die erfolgreiche Vorab-Phase des Hardcore-Shooters am 23. September 2020 um 20:00 mit einem neuen Launch-Trailer. Damit erscheint Squad als Version 1.0.

Der Preis bleibt bis zum 7. Oktober 2020 auf Early-Access-Niveau (37,50 Euro), danach steigt er auf rund 50 Euro an. Allerdings gibt es zur Feier des Release ab zirka 20:00 auf Steam einen Rabatt von 25 Prozent, der bis zum 28. September währt. Es gibt dann also kaum einen günstigeren Zeitpunkt, in Squad einzusteigen.

Passend zum Full-Release finden neue Inhalte ihren Weg in den Militär-Shooter, die wir hier kompakt für euch zusammenfassen. Wenn ihr erstmal wissen wollt, was Squad überhaupt besonders macht und wie eine Handvoll Modder einen der beliebtesten Militär-Shooter auf die Beine stellen konnten, lest unseren Plus-Report:

16 10 Mehr zum Thema Making of Squad - Zwischen Arma und Battlefield

Squad v1.0 - Die neuen Inhalte

Neue Map: Map Nummer 20 heißt Fallujah und ist in der gleichnamigen irakischen Stadt am Euphrat angesiedelt. Der reale Ort war Schauplatz großer Schlachten in mehreren Konflikten, zuletzt im Jahr 2016. Besonders der authentische Anspruch von Squad erweckt die Kriege in der Stadt auf furchteinflößende Weise erneut zum Leben, wie Gameplay-Videos zeigen:

Link zum YouTube-Inhalt

Neue Fraktion: Die Middle East Alliance führt eine weitere Armee aus dem Mittleren Osten als insgesamt siebte spielbare Fraktion ein. Es handelt sich um einen fiktiven Zusammenschluss mehrerer Nationen, um Ressourcen und Verteidigungsstrategien in der Region zu koordinieren. Die Soldaten der MEA verwenden ältere Waffen und Ausrüstung wie G3-Gewehre und F1-Granaten.

Neue Servergröße: Ab dem Full Release spielt ihr auf Servern, die satte 100 Spieler aufnehmen können. Also finden die größten Schlachten in Squad künftig im 50v50 statt.

In unserem Video seht ihr, wie stark sich Squad im Laufe der Jahre verändert hat. Es war ein weiter Weg von der Mod »Project Reality« zu einem der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter im Hardcore-Spektrum.