Kostenlos bei Steam & Epic: Für Shooter- und Aufbaufans gibt es herausragende Deals

Wer am Wochenende Zeit hat, neue Spiele auszuprobieren, kann in den nächsten Tagen mehrere hochkarätige Titel umsonst spielen. Zwei der Gratis-Spiele könnt ihr sogar dauerhaft behalten. Wir listen euch alle Angebote auf und liefern euch eine Einschätzung, ob sich die Spiele lohnen.

Weitere zwar nicht kostenlose, aber günstige neue Spiele warten auch im Steam-Sale auf euch. Wir haben ein paar lohnenswerte Angebote herausgesucht, guckt doch mal vorbei:

21 4 Mehr zum Thema Im Steam Sale sind gerade 14 tolle Spiele besonders günstig

Kostenlose Spiele am Wochenende

Cities: Skylines

PLUS 18:37 Unsere Relax Games - »Cities: Skylines ist einfach Zen pur!«

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Colossal Order | Release: 10. März 2015 | Kostenlos spielbar bis: 14. November

Wer Aufbauspiele schätzt, kommt um Cities: Skylines nicht herum. Der Titel ist sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern außerordentlich beliebt und steht in unseren Aufbau-Charts weiterhin unangefochten auf Platz 1 - sogar noch vor Anno 1800. Für das mehr als sieben Jahre alte Spiel erscheinen auch weiterhin neue Erweiterungen und Updates. Nun könnt ihr Cities: Skylines auf Steam kostenlos ausprobieren.

Lohnt sich das? In Cities: Skylines baut und verwaltet ihr eine bis ins kleinste Detail simulierte, moderne Großstadt und kümmert euch um die Errichtung von öffentlichen Gebäuden, die Bereitstellung von Dienstleistungen und die Verkehrsplanung. Das Spiel zeichnet sich durch realistische Städte, übersichtliche Menüführung und zahlreiche kreative Gestaltungsmöglichkeiten aus. Lasst aber lieber die Finger weg, wenn euch Straßenbau und Verkehrsoptimierung zu sehr anstrengen. Mehr erfahrt ihr im Test:

27 20 Mehr zum Thema Cities Skylines im Nachtest: 2022 ist es noch besser

In drei Tagen habt ihr allerdings längst noch nicht alles von Cities: Skylines gesehen, an euren wachsenden Städten könnt ihr wahrscheinlich monatelang tüfteln. Dazu kommen dann noch zahlreiche DLCs, die nicht kostenlos ausprobiert werden können. Um einen ersten Eindruck vom Spiel zu gewinnen, reicht das Gratis-Wochenende aber allemal aus. Und wem das Spiel gefällt, der kann es anschließend reduziert bei Steam erwerben.

Squad

2:00 Squad: Realismus-Shooter lässt euch jetzt Landungen von Flugzeugträgern durchführen

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Offworld Industries | Release: 15. Dezember 2015 (Early Access, 23. September 2020 | Kostenlos spielbar bis: 14. November

Wollt ihr dagegen ein wenig mehr Action, dann bietet sich auch die Gelegenheit, den Multiplayer-Shooter Squad kostenlos auszuprobieren. Das ziemlich umfangreiche Spiel lockt mit großen Gefechten mit bis zu 100 Spielern, Fahrzeugen und Hubschraubern. Dabei setzt der Shooter auf möglichst viel Realismus auf dem Schlachtfeld: Teamplay und Kommunikation sind hier unabdingbar, strategisches Vorgehen führt zum Sieg.

109 13 Test-Update Squad füllt die Lücke, die Battlefield hinterlassen hat

Lohnt sich das? Squad ist ein waschechter Hardcore-Shooter, der auf Komfortfunktionen zugunsten des Realismus verzichtet. Ihr müsst euch auf eine steile Lernkurve und vergleichsweise wenig spektakuläre Shooter-Action mit viel Leerlauf einstellen. Ihr solltet eine Menge Zeit mitbringen und vielleicht sogar ein paar Mitspieler, mit denen ihr ein Squad erstellen könnt. Belohnt werdet ihr mit einem realistischen Militär-Shooter.

Um in Squad voll einzusteigen ist ein Gratis-Wochenende zu wenig. Aber auch hier gilt: Um ein wenig Schlachtfeld-Luft zu schnuppern und sich mit dem Spiel einigermaßen bekannt zu machen, reichen ein paar Tage natürlich aus. Wenn euch das Spielprinzip gefällt, dann könnt ihr Squad danach auch leicht reduziert bei Steam erwerben.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

8:50 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Test-Video zur fordernden Echtzeit-Taktik à la Commandos

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 6. Dezember 2016 | Kostenlos erhältlich bis: 17. November, wird dauerhaft der Epic-Bibliothek hinzugefügt

Ihr mögt Japan, schleicht gerne (virtuell), und geht in Spielen am liebsten vorsichtig und strategisch vor? Dann solltet ihr einen Blick auf Shadow Tactics werfen, dass ihr euch kostenlos im Epic Store sichern und für immer behalten könnt.

In diesem Echtzeit-Taktikspiel steuert ihr aus isometrischer Perspektive eine Gruppe von fünf spezialisierten Kämpfern, und schleicht euch durch von Gegnern bevölkerte Gebiete. Dabei müsst ihr die Fähigkeiten eurer Gruppe, sowie die Umgebung geschickt ausnutzen und könnt euer Ziel auf verschiedenen Wegen erreichen. Warum wir die Entwickler von Mimimi Games gut kennen, hört ihr im Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Lohnt sich das? Wenn euch die obige Beschreibung zusagt, gibt es eigentlich keinen Grund zu zögern, da ihr das Spiel anschließend für immer behalten dürft. Wenn euch Spiele wie Commandos oder Desperados etwas sagen, seid ihr wahrscheinlich bereits auf dem Weg in den Epic Store. Falls ihr aber zunächst noch etwas mehr über das Spiel wissen wollt, dann lest unseren Test oder schaut euch das obige Video an.

Alba: A Wildlife Adventure

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Adventure | Entwickler: Ustwo Studio | Release: 11. Dezember 2020 | Kostenlos erhältlich bis: 17. November, wird dauerhaft der Epic-Bibliothek hinzugefügt

In dem eher unbekannten Adventure Alba verschlägt es euch als das gleichnamige Mädchen auf eine fiktive spanische Insel. Die wäre eigentlich ein Paradies, wenn nicht gierige Unternehmen der Umwelt und den Tieren massiv schaden würden. Deshalb gründet ihr eine Bewegung mit dem Ziel, die Insel zu retten. Ihr helft Tieren in Not, reinigt verschmutzte Strände und fotografiert die Tierwelt der Insel um sie zu katalogisieren.

Lohnt sich das? Alba ist ein äußerst kurzes Abenteuer mit Open World, dass ihr innerhalb weniger Stunden durchspielen könnt und eignet sich perfekt für einen verregneten Sonntag. Wenn ihr ein entspannendes Abenteuer sucht, in dem ihr ohne Zeitdruck Aufgaben erledigen und eine hübsche Insel erkunden könnt, seid ihr hier richtig. Für uns gehört Alba zu den besten Open Worlds für Leute mit wenig Zeit.

Wenn ihr weitere Gratis-Spiele sucht, müsst ihr übrigens nicht bis zum nächsten Wochenende warten. Wir können euch etwa 42 kostenlose Spiele ohne Mikrotransaktionen empfehlen.