»Ober-greislich!« - Maurices Vater ist Stadtplaner und vom Spiel nicht begeistert

Maurice spielt Cities: Skylines 2 mit seinem Vater, und der hat viel zu sagen.

Auch wenn Twitch-König Maurice mittlerweile täglich mit seinem Streaming-Programm für kompetente Unterhaltung sorgt, stammt er überraschenderweise nicht aus einer langen Linie traditioneller Twitch-Streamer. Tatsächlich ist er der Sohn eines einfachen Stadtplaners und Architekten. Was aber nicht bedeutet, dass nicht auch Maurices Vater zu unterhalten weiß.

In einem neuen Stream auf Maurices Kanal hat er seinen eigenen Vater vor die Kamera gebeten, denn es ging darum, sich ein wenig in Cities: Skylines 2 auszuprobieren. Dem neusten Aufbauspiel von Colossal Order, das am 24. Oktober erscheint.

Hier können Spielerinnen und Spieler sich selbst einmal als Stadtplaner ausprobieren, und müssen Straßen verlegen sowie Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Gebiete sinnvoll verteilen. Wer könnte Maurice bei dieser Aufgabe besser helfen, als sein genau auf diesem Gebiet versierter Vater?

Allerdings stellt sich heraus, dass dieser alles andere als Begeistert von Cities: Skylines 2 ist:

Cities: Skylines 2 macht alles falsch

Niemand wird gerne von seinem eigenen Vater kritisiert, und zum Glück für Maurice geht sein Vater mit dessen Baukünsten die meiste Zeit über auch eher milde ins Gericht. Allerdings zeigt sich der Stadt-Veteran von Cities: Skylines 2 weniger begeistert.

Im Verlauf der Baumaßnahmen der beiden fallen dem gelernten Stadtplaner immer wieder Details ins Auge, an denen er kein gutes Haar lässt. Vor allem die Häuserarchitektur macht ihm dabei zu schaffen. An einer Stelle bezeichnet Maurices Vater die Wohnungen von Cities: Skylines 2 gar als ober-greislich . Für einen Bayer ein vernichtendes Urteil.

Doch auch noch mehr Inhalte von Cities: Skylines 2 stellen ihn nicht zufrieden. Beispielsweise kritisiert er zusätzlich:

Dass es unrealistisch sei, einmal gebaut Gebäude einfach aufzustufen.

Dass die zwanghafte Anbindung von Wohngebieten an Straßen wirklich schöne Stadtplanung sehr schwer macht.

Ergänzend war er ohnehin der Meinung, dass die Stadt der Zukunft deutlich weniger auf Autos ausgelegt sein sollte, als das in Cities: Skylines 2 der Fall ist.

Auch Michael Graf hat kürzlich mit einem Stadtplaner über Cities: Skylines 2 gesprochen, der sich in diesem Fall sogar mit Spielen auskennt. Das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Was ist eure aktuelle Meinung zu Cities: Skylines 2? Das Spiel bekommt ja durchaus auch einiges an ernstgemeinter Kritik ab und es wurde sogar eine Performance-Warnung ausgesprochen. Freut ihr euch trotzdem weiterhin auf den Release des Aufbauspiels oder hat das eure Vorfreude gedämpft? Seid ihr auch Städteplaner und habt noch mehr zu bemängeln? Schreibt es in die Kommentare!