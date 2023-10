Weil der Vorgänger zu viele DLCs hatte, muss Cities Skylines 2 mit weniger auskommen

Cities: Skylines 2 ist hübsch, aber hardwarehungrig.

In wenigen Tagen erscheint mit Cities: Skylines 2 der sehnlich erwartete Nachfolger einer der besten Städtebausimulationen - auch wenn die unzähligen Performance-Probleme der Vorfreude einen dicken Dämpfer verpassen dürften.

Der Vorgänger von Cities: Skylines 2 erfreute sich über die Jahre hinweg einer enormen Beliebtheit, was nicht zuletzt an der kontinuierlichen Erweiterung durch zahlreiche DLCs und Updates lag. Diese fügten dem Spiel jedes Mal neue Funktionen und Inhalte hinzu, die das Spielerlebnis immer besser machten.

Cities 2 muss erst mal mit weniger auskommen

Falls ihr bislang davon ausgegangen seid, dass alle diese Inhalte aus dem ersten Cities auch im Nachfolger enthalten sind, könntet ihr jetzt enttäuscht werden - denn Entwickler Colossal Order musste Prioritäten setzen.

Wir können absolut nicht zehn Jahre Inhalt von Cities Skylines 1 für den Start des Nachfolgers bereitstellen , sagt Colossal Order CEO Mariina Hallikainen im neuesten Heft der britischen Version von PC Gamer.

Deshalb entschied sich das Studio, sich zunächst auf die Dinge zu konzentrieren, von denen wir glauben, dass sie bereits im ursprünglichen Cities: Skylines hätten sein sollen, aber wir hatten nicht die Zeit oder die Manpower.

1:23 FPS-Check: So schwach ist in Cities: Skylines 2 die Performance trotz Monster-PC

Einige der besten Features, die nach dem Release des Vorgängers per DLC nachgeliefert wurden, haben es aber selbstverständlich dennoch in Cities 2 geschafft. Dazu gehören die Naturkatastrophen, Tag-Nacht-Zyklen und das verschneite Wetter aus dem Snowfall-DLC.

Zudem wird das Spiel zum Start mehr als genügend neue Features im Programm haben, denn das Kernspiel ist deutlich umfangreicher als zuvor. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Erweiterte Industrie-Spezialisierung.

Die städtischen Dienstleistungsgebäude wie Schulen, Feuerwehr und Krankenhäuser sind jetzt anpassbar und lassen sich mit Modulen aufrüsten.

Es gibt jetzt verschiedene Jahreszeiten.

Wenn Entwickler Colossal Order jetzt noch den Performance-Hunger in absehbarer Zeit behoben bekommt, steht einer glorreichen Zukunft nichts mehr im Wege. Welche Inhalte aus Cities 1 müssen eurer Meinung nach unbedingt ins Spiel, sobald das Ding rund läuft? Wildes Nachtleben mit Casinos wie in After Dark? Oder vielleicht Zoos und Parks aus Parklife? Schreibt es uns in die Kommentare!