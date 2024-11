Stalker 2 erweist seinem legendären Vorgänger auf clevere Weise Respekt

Die Entwickler von Stalker 2 haben nicht vergessen, wo sie herkommen.

17 Jahre ist es her, dass wir in Shadows of Chernobyl zum ersten Mal die radioaktive Sperrzone rund um das Atomkraftwerk erkunden konnten. Jetzt kehren wir in Stalker 2: Heart of Chornobyl zurück und vieles hat sich verändert. Doch wie viele Fans schwelgen auch die Entwickler gerne in Nostalgie und erinnern immer wieder an das Erstlingswerk.

So versteckt sich in dem aktuellen Titel etwa ein gut verstecktes Easter Egg, das erfahrene Stalker zum Strahlen bringen wird.

Das Hauptmenü 2.0

Der türkische Content-Creator Muaxh03 hat ein Video veröffentlicht, in dem er durch die Zone von Stalker 2 streift und Orte zeigt, die von Stalker: Shadow of Chernobyl inspiriert sind. Das Highlight ist wohl der Überbleibsel eines Lagers, das dem legendären Hauptmenü von Teil 1 detailreich nachempfunden ist.

Stalker: Shadows of Chernobyl Hauptmenü Stalker 2: Heart of Chornobyl Lager (Bildquelle: Muaxh03)

Lediglich der Schriftzug fehlt und das Atomkraftwerk von Tschernobyl ist in Stalker 2 deutlich weiter entfernt. Langjährige Fans haben aber bei diesem Anblick bestimmt schon die Menü-Musik von Shadow of Chernobyl im Ohr. Aber das war es noch nicht mit Wiedersehen aus Teil 1.

An den Händler Sidorowitsch erinnern sich wahrscheinlich noch die meisten Stalker, die schon in Shadow of Chernobyl die Zone erkundeten. Auch wenn es nicht unbedingt positive Erinnerungen sind, schließlich ist er ein geldgieriger Unsympath.

Auch in Stalker 2 taucht Sidorowitsch wieder auf und hat sich charakterlich nicht gebessert - ganz im Gegenteil. Allerdings verabschiedet er uns in seinem Bunker mit dem Ausruf Gute Jagd, Stalker! Genau das sagte er auch zu uns beim allerersten Ausflug in die Zone in Shadow of Chernobyl.

Zwar ist Sidorowitsch nicht gerade ein Menschenfreund, er gehört aber zu den legendärsten Stalker-Figuren. Nicht nur spielt er eine große Rolle in Shadow of Chernobyl und ist die erste Person, die wir in der Zone treffen. Er taucht auch in Stalker: Clear Sky noch mal auf. Für eine Quest seid ihr auf der Suche nach Informationen und müsst sie bei ihm für einen Gefallen einlösen.

Stalker 2: Heart of Chornobyl hat sich inzwischen über eine Million Mal verkauft und das, obwohl es direkt zu Release im Xbox und PC Game Pass erschienen ist und eine Version für die Playstation 5 bisher vollständig fehlt. Auf Steam tummelten sich zum Release dementsprechend viele Stalker. Zeitweise waren sogar über 120.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig aktiv.