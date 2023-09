Feuer beim Entwickler von Stalker 2 beschädigt Server, »Wir haben schlimmeres überstanden«

Einer Burner-Anomalie im ersten Stalker.

Die schlechten Neuigkeiten für Stalker 2 und Entwickler GSC Game World gehen weiter: Nachdem der Open-World-Shooter mit seinem durchwachsenen gamescom-Auftritt schnell vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind geworden war, gab es am Wochenende erneut einen Rückschlag.

Was war passiert? Wie die tschechische Gaming-Webseite Vortex berichtet, gab es im Bürogebäude von GSC Game World kürzlich einen Brand. Dieser soll angeblich durch eine mangelhafte elektrische Verkabelung verursacht worden sein.

Die Büros der Entwickler erstrecken sich über drei Etagen, eine davon wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Laut Vortex sollen sich auf der betroffenen Etage die wichtigen Backup-Server von GSC Game World befunden haben, die beim Brand beschädigt wurden.

So reagieren die Entwickler: Die Geschäftsentwicklungsmanagerin des Studios, Olga Mol1t Ryžko, bestätigte das Unglück auf Discord:

Es ist wahr. Glücklicherweise wurden keine Angestellten oder Büromitarbeiter während des Unfalls verletzt. Am Donnerstag ist ein Feuer in unserem Büro in Prag ausgebrochen. Auch wenn das Feuer erfolgreich gelöscht werden konnte, benötigt eine unserer Büroetagen nun eine vollständige Renovierung.