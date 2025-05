Stalker 2: Wenn ihr bei einer Nebenquest nicht schnell genug seid, verschwindet sie einfach

Habt ihr schon SIRCAA besucht? Dann kommt dieser Artikel für euch leider zu spät.

Auch nach zahlreichen Updates ist Stalker 2 noch ein mit Problemen behafteter Open-World-Shooter. Neben Technik und Balance macht dem Spiel auch seine riesige Open World zu schaffen, die mit jedem neuen Gebiet leerer wird. Viele von euch wird es daher wohl freuen, dass sie eine emotionale Nebenquest möglicherweise übersehen haben.

Äußerst gut versteckt

Die Quest trägt den Namen Der Klang der Musik (The Sound of Music) und lässt sich im Gebiet Duga finden. Das Problem: Ihr müsst relativ schnell dort hin. Denn die Nebenquest ist nur verfügbar, solange ihr nicht während der Hauptquest das Forschungszentrum von SIRCAA besucht habt.

Das ist auch der Grund, aus dem sich die Nebenquest so leicht verpassen lässt. Denn im Rahmen der Hauptquest gelangt ihr erst viel später in dieses Gebiet. Außerdem wird die Duga an vielen Stellen von Scharfschützen verteidigt und ist daher nicht einfach zu erreichen.

11:03 Stalker 2 ist auf dem besten Weg - aber noch lange nicht am Ziel

Auch uns hat der Scharfschützen-Beschuss abgeschreckt und wir haben gar nicht erst versucht, vor der Hauptmission zur Duga zu gelangen. Doch durchquert ihr den verbrannten Wald und kommt vom südlichen Rand der Karte, ist es tatsächlich problemlos möglich.

Seid ihr einmal in der Stadt angekommen, müsst ihr lediglich nach dem Lebensmittelgeschäft suchen. Dort solltet ihr auf einen NPC namens Sledgehammer treffen, der euch damit beauftragt, nach einigen verschwundenen Soldaten zu suchen. Mehr wollen wir euch über die Geschichte nicht verraten.

Wenn ihr euch noch mehr Nebenquests in Stalker 2 wünscht, müsst ihr vielleicht nur noch eine Zeit lang warten: Denn GSC Game World hält es sich noch offen, neue oder während der Entwicklung gestrichene Nebenquests in Spiel einzubauen. Konkrete Pläne gibt es diesbezüglich allerdings noch nicht. Per Mod könnt ihr euch immerhin schon jetzt eine Mission zurückholen, mehr darüber lest ihr in der obigen News.