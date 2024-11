Stalker 2: Entwickler räumt »Ecken und Kanten« ein, stellt schnelle Updates in Aussicht

Vorsicht, ohne Patches kann der Besuch in der Zone aktuell ziemlich holprig sein.

Nach etlichen Verschiebungen, alarmierenden und hoffnungsvollen Previews und 14 Jahre nach dem Vorgänger ist Stalker 2 endlich da. Doch ganz vorbei ist die Odyssee für Fans und Entwickler noch nicht. Denn zum Release müsst ihr im riesigen Open-World-Shooter mit jeder Menge Bugs und technischen Problemen rechnen.

Dass noch einiges repariert werden muss, erkennen auch die Entwickler in ihrer Nachricht zum Release an und versprechen baldige Besserung.

So sieht der Plan für Stalker 2 aus

In ihrer Nachricht an die Fans drücken die Entwickler ihren Stolz darüber aus, dass der Shooter endlich fertig ist. Sie weisen aber auch darauf hin, dass es sich um ein gewaltiges Spiel handelt und sie noch nie etwas in dieser Größenordnung veröffentlicht hätten.

Deshalb könnte es immer noch Ecken und Kanten geben, die ausgebügelt werden müssen. Man verpflichte sich aber dazu, aufmerksam die Rückmeldungen der Spieler zu verfolgen und drängende Probleme so schnell wie möglich zu beheben.

Die Entwickler skizzieren außerdem ihre Strategie, die sie verfolgen wollen: So sollen in den ersten Tagen nach dem Release immer wieder kleinere Hotfixes erscheinen, die sich den wichtigsten Bugs annehmen. Unter anderem sollen folgende Probleme behoben werden:

In der Quest Just Like the Good Old Days ist ein wichtiges Quest-Item kaum von seiner Umgebung zu unterscheiden

ist ein wichtiges Quest-Item kaum von seiner Umgebung zu unterscheiden Während The Freedom Colosseum können Spielerinnen und Spieler nicht an der vierten Runde in der Arena teilnehmen, obwohl sie alle Anforderungen erfüllen.

können Spielerinnen und Spieler nicht an der vierten Runde in der Arena teilnehmen, obwohl sie alle Anforderungen erfüllen. Die Tastenbelegung für die Taschenlampe kann nicht geändert werden.

Das Spiel stürzt manchmal nach dem Auswählen des Schwierigkeitsgrades ab.

Ein Speicherleck sorgt für Probleme bei der Darstellung von Gesichtern.

Anschließend sollen dann größere Updates veröffentlicht werden, die auch nicht genauer definierte Verbesserungen ins Spiel bringen. Zuletzt versprechen die Entwickler noch kostenlose neue Inhalte, die im Dezember in einer Roadmap genauer vorgestellt werden sollen.

Aktuell sind allerdings noch keine Patches erschienen und im aktuellen Zustand sprechen wir für Stalker 2 im Test eine Kaufwarnung aus. Wollt ihr trotz allem sofort in die Zone aufbrechen, lassen wir euch natürlich nicht hängen. Wir haben ausgiebig experimentiert, und verraten euch im Tuning-Guide, mit welchen Einstellungen ihr am meisten FPS aus dem Shooter holt.