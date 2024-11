Wie gut gefällt euch Stalker 2? Verratet es uns in der Umfrage!

Begeisterung oder Skepsis? Was löst Stalker 2 bei euch aus?

Über 14 Jahre nach dem Release von Call of Pripyat ist es endlich soweit: Stalker 2 ist da und ganz offensichtlich konnten viele Spielerinnen und Spieler den Release kaum erwarten.

In den Tagen nach dem Release brachen allein auf Steam oft über 100.000 Stalker gleichzeitig in die Zone auf. Und schon am 22. November verkündeten die Entwickler, eine Million Kopien von Stalker 2 verkauft zu haben – trotz der Veröffentlichung im Game Pass.

Ist das Spiel also ein riesiger Erfolg? Das muss sich erst noch zeigen. Denn beim Testen mussten wir feststellen, dass gerade im späteren Spielverlauf massive technische Probleme auftreten. Jetzt wollen wir aber auch eure Meinung hören: Was haltet ihr bisher von Stalker 2?

Stimmt jetzt ab!

Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet und hoffen auf eure rege Teilnahme. In den Kommentaren könnt ihr eure Meinung dann natürlich auch gerne begründen: Was gefällt euch an Stalker und was ist nicht so wie erhofft?

Ein schwieriger Release

18:11 Stalker 2 macht uns fertig, denn im Test war die Version noch total verbuggt

Für unsere Tester war Stalker 2 ein Auf und Ab: In seinen besten Momenten zog der Shooter sie mit seiner dichten Atmosphäre und der wunderschönen Open World in seinen Bann. Doch immer wieder stolperte Stalker auch über die zahlreichen Bugs oder das problematische Design der Open World. Was ihr genau fehlt und warum sie vielleicht einfach zu groß ist, besprechen Jonas und Micha im Podcast:

Zumindest für die technischen Probleme versprechen die Entwickler Besserung. Ein erstes Update für Xbox und PC soll im Verlauf der Woche erscheinen und etwa Absturzursachen und Questbugs beheben.

Auch danach sollen noch mehrere Hotfixes erscheinen, bevor es größere Updates mit Verbesserungen und sogar kostenlosen neuen Inhalten geben wird. Mehr Details zu den Zukunftsplänen für Stalker 2 erfahren wir im Dezember.