Erstes großes Update für Stalker 2 kommt diese Woche, erste Patch Notes gibt's schon jetzt

Bugfixes sollen das beschwerliche Leben in der Zone bald leichter machen.

Ihr habt Glück, Stalker: Ihr steht in der Gunst der Zone! Denn noch im Verlauf der Woche soll ein erstes Update für Stalker 2 erscheinen, das sich drängender Probleme annimmt. Zwar gibt es noch kein genaues Releasedatum, dafür haben die Entwickler aber schon einige Patch Notes veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Änderungen für euch zusammen.

Weniger Crashes und Bugs

Die meisten kommenden Änderungen beziehen sich auf technische Probleme, unter denen Stalker 2 aktuell noch zuhauf leidet:

Davon abgesehen gibt es aber auch Balance-Anpassungen und kleinere Verbesserungen. Hier sind die wichtigsten Patch Notes in der Übersicht:

Diverse Crash-Ursachen werden behoben, die mit Problemen bei der Zuweisung von Arbeitsspeicher zusammenhängen.

werden behoben, die mit Problemen bei der Zuweisung von Arbeitsspeicher zusammenhängen. Softlocks und Fehler bei einigen Hauptquests werden behoben, die den Spielfortschritt blockieren.

werden behoben, die den Spielfortschritt blockieren. Grafikbugs werden entfernt, die etwa für Kopflose NPCs, fehlerhafte Kleidung oder kaputte Gesichtsanimationen sorgten. Außerdem wird die Qualität und Stabilität verschiedener Grafikeffekte verbessert.

werden entfernt, die etwa für Kopflose NPCs, fehlerhafte Kleidung oder kaputte Gesichtsanimationen sorgten. Außerdem wird die Qualität und Stabilität verschiedener Grafikeffekte verbessert. Quest-Benachrichtigungen werden auch in Dialogen korrekt angezeigt.

werden auch in Dialogen korrekt angezeigt. Das Verhalten von NPCs wird verbessert , etwa beim Suchen nach einem Unterschlupf während einer Emission.

, etwa beim Suchen nach einem Unterschlupf während einer Emission. Waffen mit Upgrades und Modifikationen sind jetzt wertvoller als ihre Standardausführung.