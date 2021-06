Erstaunlich ausführlich wurde Stalker: Heart of Chernobyl auf dem Xbox/Bethesda-Showcase präsentiert. Statt nur eines Render-Trailers wurde ein umfassender Ausblick auf das Gameplay des mit Spannung erwarteten Ego-Shooters gewährt.

Die Zone lebt - und wie!

Bereits auf den ersten Blick wird eines klar: Die legendäre Zone rund um das havarierte AKW sieht umwerfend aus und versprüht Atmosphäre aus jedem Grashalm und jedem Ziegelstein! Durch die Raytracing-Unterstützung wird wohl vor allem die Beleuchtung profitieren.

Was sehen wir noch in dem Trailer? Vieles - als Bindeglied zwischen den einzelnen Gameplay-Szenen fungiert ein Gespräch am Lagerfeuer zwischen dem mutmaßlichen Protagonisten Skif und anderen Zeitgenossen, die ihr Glück in der Zone suchen. Und dann geht es rund:

Wir sehen eine Schießerei in einer Lagerhalle: Skif muss sich einiger Gegner erwehren, schmeißt ihnen eine Granate entgegen und feuert zielsicher. Die Szene macht klar, dass die Auseinandersetzungen in Stalker 2 nichts für Zartbesaitete sind, was aber niemanden verwundern dürfte.

Weiter geht es mit einem Ausflug in einen Sumpf: Könnte das etwa der gleiche Schauplatz sein, den Serien-Veteranen bereits am Anfang von Clear Sky durchstreift haben? Auf jeden Fall wimmelt es zwischen dem dichten Schilf nur so vor todbringenden Anomalien, die Skif per geschicktem Schraubenwurf sichtbar macht.

Danach wird es musikalisch: Denn Skif besucht einen Gesellen, der klassische Musik auflegt und auf dem knarzenden Holzboden ein Tänzchen hinlegt. Besonders hier fällt auf: Stalker 2 ist extrem detailverliebt. Sogar die Holzdielen geben leicht unter dem Gewicht des stämmigen Kerls nach!

Auch einen ersten Blick auf den vermeintlichen Antagonisten bekommen wir gewährt: Denn ein fanatisch wirkender Zeitgenosse erläutert Skif im persönlichen Gespräch, dass er die Zone schützen wird, da sie ihm ein neues Leben gewährt habe. Gut möglich also, dass wir uns auch näher mit der Geschichte des verstrahlten Areals nach den Geschehnissen des ersten Teils beschäftigen werden.

Wann erscheint Stalker 2?

Die beste Nachricht für wartende Fans: Der Release liegt nicht in so weiter Ferne, wie ihr vielleicht befürchtet habt! Denn schon am 28. April 2022 soll euer neuer Ausflug in die Zone starten. Und Besitzer des Game Pass freuen sich gleich doppelt, denn Stalker 2 wird von Tag 1 an in Microsofts Abo-Service landen.

Nur ein Lager hat leider - aber wenig überraschend - das Nachsehen: Denn Microsoft hat sich die Konsolenexklusivität für ihre Xbox gesichert. Playstation-Besitzer gehen demnach leer aus.