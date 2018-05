Für 27.000 Dollar kaufen sich manche Menschen ein gut ausgestattetes Auto und haben danach noch Geld übrig, um einen ausgedehnten Traumurlaub zu buchen. Oder sie bringen ihren Nachwuchs durch eine Privatuni, mit besten Karrierechancen nach dem Abschluss.

Alternativ können sie das Geld aber auch in Star Citizen stecken und die neue Kaufoption über ebendiesen Betrag wahrnehmen. Das sogenannte Legatus Pack erscheint aber nur für die Spieler, die bereits mindestens 1.000 Dollar im Sci-Fi-Titel ausgegeben haben.

Star Citizen - Screenshots der Raumstation GrimHex ansehen

117 Schiffe enthalten

Aber was sind schon Auto und Traumurlaub gegen 117 Raumschiffe. Die warten nämlich auf die Spieler, die bereit sind, die finanzielle Hürde zu nehmen. Damit erhaltet ihr fast alle Schiffe im Spiel auf einen Streich. Hier entlang, wenn es euch jetzt in den Fingern juckt und ihr das Legatus Pack in Star Citizen kaufen wollt.

Denkt daran, dass ihr im Spiel eingeloggt sein müsst. Außerdem solltet ihr bereits 1.000 Dollar oder mehr ausgegeben haben, sonst erwartet euch eine 404-Fehlermeldung nach dem Link.

Star Citizen hat inzwischen mit über 200 Millionen Dollar mehr Geld eingesammelt, als alle anderen Videospiele, die bisher über Crowdfunding finanziert wurden. So schnell wird es diesen Status wohl auch nicht verlieren, sollten die Entwickler weiter derart innovative Wege finden, den Geldhahn offen zu halten. Allein letztes Jahr kamen 35 Millionen Dollar hinzu.

Wie sieht es aus? Habt ihr das Legatus Pack schon gekauft?

Plus-Report: Geschäfte mit der Hoffnung - Wie Dual Universe die Falle von Star Citizen vermeiden will