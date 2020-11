Link zum YouTube-Inhalt

Der 20. November 2020 wird ein großer Tag für Star Citizen: Nicht nur startet die Intergalactic Aerospace Expo 2950, mit ihr zusammen gibt es zudem ein Free-Fly-Event und den Release des neuen Starterschiffes »Nomad«.

Wie läuft das Free-Fly-Event ab?

Zum Event könnt ihr wieder alle Schiffe des Spiels kostenlos ausprobieren, auch wenn ihr bisher noch kein Spielpaket gekauft habt. Um euch durch das Weltall zu bewegen, hat jeder Spieler bis zum Ende der Veranstaltung zunächst Zugriff auf eine Origin 100i.

Wo gibt es weitere Schiffe? Bis zum 2. Dezember dürft ihr jeden Tag andere Raumschiffe Probe fliegen. Dafür müsst ihr wieder ein Messegelände im Spiel selbst aufsuchen. Das befindet sich dieses Jahr im Tobin Expo Center in New Babbage auf dem Planeten microTech. Wann die Schiffe welches Herstellers präsentiert werden, haben wir bereits im Vorfeld für euch aufgelistet.

Das kann die Nomad

Die Nomad ist die Überraschung des Updates. Der Entwickler selbst beschreibt sie als ein »verbessertes Starterschiff« für all jene Spieler, die die Avenger Stalker mögen, aber noch nicht auf eine Cutlass Black upgraden wollen. Das bedeutet konkret: Die Nomad ist primär auf den Transport leichter Fracht ausgelegt, kann sich aber auch im Kampf behaupten. Mit spezialisierten Jägern solltet ihr euch aber nicht anlegen.

Ein Schiff ohne Fahrwerk: Eine Besonderheit der Nomad ist zudem, dass sie kein Fahrwerk oder ähnliches besitzt. Stattdessen schwebt sie mit einem Hover-Antrieb stets einige Meter über dem Boden.

Größe: Klein

Klein Frachtraum: 24 SCU

24 SCU Waffen: 3x Hardpoints der Größe 3

3x Hardpoints der Größe 3 Raketen: 8x Größe 2 Raketen

8x Größe 2 Raketen Ausrüstung: Traktorstrahl

Traktorstrahl Sonstige Ausstattung: Wohnbereich mit Bett und Küche

Was hilft beim Einstieg?

Der Einstieg in Star Citizen kann durchaus umständlich sein. Bereits nach dem Einloggen werdet ihr euch so zum Beispiel fragen, wie ihr überhaupt euer Raumschiff findet und losfliegen könnt. Um euch den Anfang in der SciFi-Simulation zu erleichtern, haben wir eine Reihe von Guides verfasst, die euch nicht nur beim Kauf selbst behilflich sind, sondern auch die grundlegenden Spielmechaniken erklären.

Plus-Nutzern helfen wir zudem in der GameStar-Flugschule mit einer Reihe von Videos weiter, die euch nicht nur zeigen, wie ihr euer Raumschiff bedient, sondern auch bei der Einrichtung eines HOTAS weiterhelfen und euch zudem Tipps für die Dogfights geben.

Kommt 2020 noch mehr bei Star Citizen?

Nach dem Free-Fly-Event steht 2020 noch der die Veröffentlichung von Alpha 3.12 auf dem Plan. Das soll im Dezember erscheinen und die Raststationen des Spiels um ein Raffineriedeck erweitern, auf dem ihr Erze veredeln könnt.