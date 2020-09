Star Citizen: Alles, was ihr zum aktuellen Gratis-Event wissen müsst

Bei Star Citizen hat ein neues Free-Fly-Event begonnen. Das bedeutet, dass ihr die SciFi-Simulation eine Weile kostenlos ausprobieren könnt. Außerdem gibt es zu diesem Anlass drei Starter-Pakete etwas günstiger als normalerweise und ihr könnt ein kleines Bonus-Schiff erhalten.

Alle Infos zum Free-Fly-Event

Start: 9. September 2020

9. September 2020 Ende: 23. September 2020

So macht ihr mit

Geht auf die offizielle Webseite

Legt einen Account an oder loggt euch ein

Gebt am unteren Ende der Seite den Code SHOWDOWN2950 ein

ein Ladet das Spiel herunter und startet es

5.000 aUEC und Bonus-Schiff

Wenn ihr einen Freund habt, der bereits Star Citizen spielt, dann könnt ihr bei der Account-Erstellung dessen Referral-Code angeben, um so mit 5.000 aUEC - der Spielwährung - mehr zu starten. Zudem erhaltet ihr eine P-52 Merlin kostenlos, wenn ihr im Zeitraum des Events einen Freund anwerbt.

Kennt ihr keinen anderen Star-Citizen-Spieler, müsst ihr auf den Bonus allerdings nicht verzichten. Nutzt in diesem Fall einfach einen der Codes des Randomizers der Community.

Wir bitten euch, davon abzusehen, euren eigenen Code im Kommentar-Thread zu posten. Es ist jedoch gestattet, anderen Usern mitzuteilen, dass ihr einen habt und von diesen per PM kontaktiert zu werden.

Drei spezielle Starter-Packs

Wenn ihr den Code eingelöst habt, könnt ihr nicht nur Star Citizen bis zum Ende des Events spielen. Ihr habt zudem die Möglichkeit, zwei Starterschiffe leicht reduziert und mit einer längeren Versicherung als sonst üblich zu kaufen. Zudem gibt es für die Event-Dauer ein drittes Paket mit der Avenger Titan.

160 3 Mehr zum Thema Einsteiger-Guide zu Star Citizen: So kauft ihr das Spiel und das müsst ihr beachten

Hilfe für Neulinge

Wenn ihr Hilfe für den Einstieg in Star Citizen benötigt, dann lohnt sich ein Blick in unsere Guide-Sammlung. Zudem erstellen wir derzeit in Zusammenarbeit mit dem Youtuber-Knebel auch einige Video-Guides.

Star Citizen selbst bewegt sich derweil auf den Release von Alpha 3.11 zu. Zudem will man in schon in naher Zukunft die Roadmap verbessern, um euch einen besseren Einblick in den derzeitigen Stand der Entwicklung zu gewähren.