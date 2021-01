Star Citizen: Neues Tool verkürzt Entwicklungszeit für Planeten

In Star Citizen seid ihr nicht nur im Vakuum des Weltalls unterwegs - auf Planeten zu landen und sich dort auf Erkundungstouren zu begeben, ist ein wichtiger Teil der Fantasie vom perfekten Science-Fiction-MMO. Entwickler Cloud Imperium Games hat jetzt ein neues Tool vorgestellt, mit dem Berge, Flüsse und prächtige Täler in wenigen Minuten erstellt werden.

Diese Terrain-Modifikationen sind Teil von Planet-Tech v4, einer fortschrittlichen Methode, in sehr kurzer Zeit äußerst detaillierte Himmelskörper von gigantischer Größe zu erstellen. In einer neuen Folge der Videoserie »Inside Star Citizen« demonstrieren die Entwickler, wie damit beliebig kleine oder große Teile der Planetenoberfläche verändert werden können:

Link zum YouTube-Inhalt

Was macht die neue Technik von Star Citizen so besonders?

In früheren Entwicklungsstadien waren Level-Designer und Environment-Artists mehrere Wochen mit der Gestaltung eines einzigen Mondes im Online-Universum von Star Citizen beschäftigt. Inzwischen können solche Trabanten dank prozeduraler Generierung und automatischen Tools in wenigen Tagen erstellt und mit vergleichsweise wenig Aufwand optimiert werden.

Wie leicht das Ganze ist, sieht man im Video etwa anhand eines Flusses, dessen Verlauf automatisch anhand des Ursprungsorts der Wasserquelle berechnet wird. Dabei wird das Gefälle des umliegenden Terrains beachtet. Auch optische Details wie das Flussbett, Steine an den Ufern oder umliegende Bäume werden automatisch generiert.

Woran arbeitet Cloud Imperium Games sonst noch?

In der ersten Folge von »Inside Star Citizen« des Jahres 2021 gewähren die Entwickler zudem einen ersten Blick auf größere anstehende Änderungen an den Raumschiffkämpfen, die beim sogenannten »Combat Summit« besprochen wurden, einer Reihe von internen Planungs-Meeting zum Jahresbeginn. Unter anderem sollen sich Schiffe für den Spieler unterschiedlicher anfühlen.

Mehr zu den für 2021 versprochenen Änderungen an Star Citizen lest ihr in Kürze auf GameStar.de. Bis dahin könnt ihr selbst die neue Roadmap von Star Citizen überprüfen. Im März soll Alpha 3.13 unter anderem ein Docking-Feature mit sich bringen, dank dem sehr große Raumschiffe an Stationen andocken können.