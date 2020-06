Vom 22. Mai bis 1. Juni 2020 fand die Invictus Flight Week in Star Citizen statt. Im Rahmen des Events präsentierte das United Empire of Earth, eine der NPC-Fraktionen des Spiels, seine imposante Flotte von Militärschiffen. Die Spieler nutzen die Chance und griffen diese an - so kam es zur ersten großen Schlacht von Star Citizen.

Das Militär ist den Spielern gegenüber normalerweise freundlich gesinnt. Doch wer sie attackiert, muss mit Gegenwehr rechnen. Erstmals war es dadurch möglich, einen Kampf in dieser Größenordnung im Spiel zu sehen. Das Resultat ist ein actionreiches Laserfeuerwerk, wie ihr es sonst nur aus Filmen wie Star Wars kennt.

Wie lief der Kampf ab?

Insgesamt 43 Spieler der PAKT-Allianz versammelten sich auf dem selben Server und flogen zur Ausstellung der imposanten UEE-Flotte über dem Stadtplaneten ArcCorp - sozusagen dem Coruscant von Star Citizen.

Anstatt die Schiffe wie die riesige Idris-Fregatte einfach nur zu bestaunen, eröffneten sie das Feuer. Die Navy reagierte entsprechend und setzte ihr gesamtes Arsenal in Bewegung, um sich zu wehren. Ein chaotischer Kampf zwischen kleineren Schiffen und großen Zerstörern entbrannte, in dem Laserschüsse und Explosionen das Weltall erleuchten.

Der Angriff schlug fehl. PAKT schaffte es, einige Jäger zu zerstören und einem Javelin-Zerstörer etwa 20 Prozent Schaden zuzufügen, musste sich im Angesicht der stärkeren Feuerkraft des Militärs jedoch letztendlich geschlagen geben.

Wird es sowas häufiger geben?

Derzeit ist es nicht möglich, einen Kampf dieser Größenordnung zu wiederholen. Entsprechend große Flotten trefft ihr im Spiel normalerweise nicht an. PvP-Kämpfe mit entsprechend vielen Schiffen sind derzeit zudem ausgeschlossen, da sich maximal 50 Spieler gleichzeitig auf einem Server aufhalten können. Das hält diese jedoch nicht davon ab, zumindest kleinere Scharmützel zu veranstalten.

In Zukunft wird sich das allerdings ändern, die maximale Spieleranzahl wird erhöht. Die Kämpfe können dann nicht nur im Weltall, sondern parallel dazu mit Bodentruppen ausgetragen werden. Dafür testet der Entwickler gerade mit einer »Evocati« genannten Gruppe einen Modus, der sich wie Battlefield spielt.