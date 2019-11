Star Citizen bekommt einen PvP-Modus, der sich wie Battlefield spielt

Im Jahr 2020 bekommen die Spieler der Alpha von Star Citizen einen neuen Spielmodus im Stile von Arena Commander und Star Marine namens »Theatres of War«. In Matches mit insgesamt 40 Spielern kämpft ihr hier zu Fuß, in Fahrzeugen und Raumschiffen um Kontrollpunkte. Das lässt sich am besten mit Titeln wie Battlefield 5 oder, noch genauer, dem Capital-Supremacy-Modus aus Star Wars: Battlefront 2 vergleichen.

Am Boden und im Weltall: Dabei macht Star Citizen Gebrauch von seiner Technik. Es wird einen nahtlosen Übergang zwischen den Gefechten im Weltall und am Boden geben. Wie das aussieht seht ihr im folgenden Trailer.

So funktioniert Theatres of War

Das erste Szenario von Theatres of War mit dem Namen »Crossroads of Crime« stellte der Entwickler Cloud Imperium Games auf der Citizencon 2949 vor und die Anwesenden konnten es bereits anspielen. Der Release auf den Live-Servern der SciFi-Simulation ist für Anfang 2020 geplant. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Spielerzahl: 40 Spieler, 20 pro Team

40 Spieler, 20 pro Team Dauer: Etwa 30 Minuten pro Match

Etwa 30 Minuten pro Match Ablauf: In drei Phasen unterteilt. In Phase 1 müssen die Angreifer einige Luftabwehrtürme ausschalten. Danach gilt es, den Radar zerstören. In der letzten Phase wiederum schnappen sie sich Raumschiffe und entern eine Raumstation im Orbit oder zerstören diese durch Beschuss von außen.

In drei Phasen unterteilt. In Phase 1 müssen die Angreifer einige Luftabwehrtürme ausschalten. Danach gilt es, den Radar zerstören. In der letzten Phase wiederum schnappen sie sich Raumschiffe und entern eine Raumstation im Orbit oder zerstören diese durch Beschuss von außen. Klassen: Fußsoldaten, Assault, Sniper, Anti-Vehicle

Fußsoldaten, Assault, Sniper, Anti-Vehicle Fahrzeuge: In der vorgestellten Version konntet ihr die Cyclone, den URSA Rover, und die Ballista fahren. In Sachen Raumschiffe waren die Buccaneer, Arrow, Hornet und Vanguard Hoplite verfügbar.

Bei jedem Szenario spielt ihr ein kleines Stück Lore von Star Citizen nach. In dem Beispielmatch kämpfen die Advocacy, eine Polizeigruppierung, gegen eine Gruppe von Gesetzesbrechern namens »The Supreme«. Erstere wollen die Festung der Verbrecher einnehmen oder zerstören. Das Ziel letzterer ist es, genau das zu verhindern. Jede Fraktion hat dabei eigene vorgefertigte Loadouts für die einzelnen Klassen.

Wer Star Citizen selbst ausprobieren will, kann das noch bis zum 5. Dezember 2019 komplett kostenlos tun. Bis dahin läuft ein Free-Fly-Event, während dem ihr alle bisher veröffentlichten Schiffe des Spiels fliegen könnt.

Mehr zu Star Citizen