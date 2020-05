Star Citizen kostenlos testen: Alles zum neuen Free-Fly-Event

In unregelmäßigen Abständen gibt es in Star Citizen Events, die jeden das Spiel kostenlos testen lassen. Die Schiffe könnt ihr euch in diesen Zeiträumen einfach ausleihen. Bald ist es wieder soweit und ein neues Free-Fly-Event beginnt. Wir erklären euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Virtuelle Messe in der Spielwelt

Während des Events werden die Schiffe nicht einfach auf eurem Account freigeschaltet. Stattdessen müsst ihr zunächst eine Ingame-Messe besuchen. Hier dürft ihr die Fluggeräte ansehen und auch ausleihen. Gerade für Neulinge ist das etwas umständlich. Wir helfen euch deswegen weiter.

Event: Invictus Launch Week

Invictus Launch Week Dauer: Vom 22. Mai 2020 bis 1. Juni 2020

Vom 22. Mai 2020 bis 1. Juni 2020 Ort: ArcCorp Messegelände

So geht es zur Messe: Durch die Stadt zu manövrieren ist keineswegs simpel. Unsere Wegbeschreibung zur CitizenCon im Jahr 2019 könnt ihr jedoch auch für das neue Event verwenden.

Einzig und allein die Beschriftung der Banner wird sich unterscheiden. Diesmal sucht ihr nach der »Invictus Launch Week«. Solltet ihr mit der Bedienung der Schiffe Probleme haben, helfen wir euch ebenso.

Welche Schiffe könnt ihr fliegen?

Jeden Event-Tag werdet ihr eine andere Auswahl an Schiffen haben. Bisher hat der Entwickler Cloud Imperium Games noch nicht bekannt gegeben, welche ihr dieses Mal testen könnt. Allerdings wird die Auswahl wohl etwas beschränkter sein als zur CitizenCon.

Bisher wissen wir nur, dass die folgenden Hersteller im Rahmen des Free-Fly-Events auf der Invictus Launch Week vertreten sein werden:

Anvil Aerospace

Aegis Dynamics

Roberts Space Industries

Consolidated Outland

Tumbril

Origin

MISC

Argo

Crusader Industries

Drake Interplanetary

Boni zur Account-Erstellung

Wenn ihr euren Account erst mit dem Free-Fly-Event erstellt, dann empfehlen wir euch den von der Community erstellten Referral-Code-Generator zu benutzen.

Der nennt euch zufällig den Code eines anderen Spielers. Gebt ihr den bei der Registrierung an, bekommt ihr 5.000 UEC - die Ingame-Währung von Star Citizen.

Existierende Spieler bitten wir darum, ihren Code nicht in den Kommentaren zu posten. Wenn ihr euren eigenen Code verteilen wollt, dann könnt ihr das jedoch mit der Bitte bekannt geben, dass euch Interessenten eine persönliche Nachricht schicken sollen.

Im Mai 2020 plant der Entwickler neben der jetzigen Fleet Week zudem noch einen ersten Test des Theatres of War genannten Spielmodus, der einem Battlefield beziehungsweise Battlefront ähnelt. Einen genauen Termin für den hat er bisher noch nicht bekannt gegeben.