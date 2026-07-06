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Star Trek: Einer der besten Filme feiert zu seinem 40. Jubiläum ein Kino-Comeback – zur Feier gibt's ein neues Plakat, das Fan-Herzen höher schlagen lässt

Zurück in die Gegenwart erschien 1986. Um die Reise von Captain Kirk und seinem Freund Spock gebührend zu feiern, gibt’s im September einen Re-Release.

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Franziska Hammerschmidt
06.07.2026 | 10:57 Uhr

Spock (links: Leonard Nimoy) und James T. Kirk (William Shatner) müssen in ihrem vierten Leinwand-Abenteuer zwei Buckelwale entführen. Bildquelle: Paramount Spock (links: Leonard Nimoy) und James T. Kirk (William Shatner) müssen in ihrem vierten Leinwand-Abenteuer zwei Buckelwale entführen. Bildquelle: Paramount

Star Trek feiert 2026 seinen 60. Geburtstag. Doch nicht nur das gesamte Universum, sondern auch einzelne Filme und Serien können sich über das Älterwerden freuen. So zum Beispiel Star Trek: The Voyage Home (deutsch: Zurück in die Gegenwart).

Der vierte Teil der Original-Reihe mit William Shatner und Leonard Nimoy wird stolze 40 Jahre alt. Und weil das Franchise sowieso gerade in Feierlaune ist, gibt’s einen Re-Release im Kino und gleich noch ein hübsches neues Plakat obendrauf.

Video starten 1:47 Im Serien-Universum steht als Nächstes Staffel 4 von Strange New Worlds an (Release: 23. Juli 2026 auf Paramount Plus)

Star Trek 4 kehrt auf die große Leinwand zurück

In Star Trek 3: Auf der Suche nach Mr. Spock gab Darsteller Leonard Nimoy 1984 sein Regie-Debüt. Nur wenig später saß er für die Fortsetzung erneut im Filmemacher-Klappstuhl und begeisterte die Fans erneut.

Sowohl Kritiker als auch die Community sind bis heute zu 81 Prozent positiv gestimmt (via Rotten Tomatoes). An den Kinokassen nahm der Film bei einem geschätzten Budget von 25 Millionen US-Dollar etwa 109,7 Millionen Dollar ein.

Bevor die spätere Filmreihe mit Chris Pine und Zachary Quinto erschien, war es sogar das kommerziell erfolgreichste Leinwand-Abenteuer des gesamten Franchise (via Box Office Mojo).

Der Re-Release dürfte die Zahl aber noch ein bisschen weiter in die Höhe treiben. Und da 40 Jahre eine lange Zeit sind, bekommen Spock und Admiral Kirk noch ein frisches Poster spendiert. Der Designer Matt Ferguson teilt seine Kunst freudig mit seinen Followern:

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In Großbritannien und Irland erscheint der Blockbuster am 4. September 2026 wieder auf der Leinwand. Ob, wann und wo Star Trek 4 in den deutschen Kinos landet, ist derzeit noch nicht bekannt. Aber haltet am besten einmal in den Lichtspielhäusern in eurer Umgebung Ausschau, besonders in solchen, die Jubiläumsevents und Retro-Reihen haben.

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Worum geht’s in Star Trek 4?

Mit einem gekaperten klingonischen Raumschiff reisen Kirk (Shatner) und seine Crew in das Jahr 1986 zurück, um die Erde vor einer außerirdischen Sonde zu retten. Da diese nur mit Buckelwalen kommuniziert und die Meeressäuger im 23. Jahrhundert längst ausgestorben sind, müssen Kirk und Spock (Nimoy) zwei Wale aus einem Aquarium in San Francisco ins All schmuggeln.

Was aus den Buckelwalen George und Gracie letztendlich geworden ist, haben wir indirekt in der neuen Serie Starfleet Academy erfahren. Mehr dazu lest ihr in der obigen Box nach, wo wir euch den passenden Artikel verlinken. Falls ihr lieber nostalgisch werden oder euch in die Trivia-Sektion von Star Trek stürzen wollt, haben wir natürlich auch noch andere News für euch.

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