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Ohne Star Trek kein Klapptelefon: Wie Raumschiff Enterprise vor 30 Jahren ein Handy inspirierte

Star Trek gilt als eines der prägendsten und zukunftsweisenden Sci-Fi-Franchises jemals. Kein Wunder, es half sogar bei der Entwicklung des ersten Klapphandys von Martin Cooper.

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Franziska Hammerschmidt
05.07.2026 | 10:12 Uhr

Captain Kirk (links: William Shatner) hält hier einen Communicator in den Händen (rechts: Leonard Nimoy als Spock). Bildquelle: Paramount Captain Kirk (links: William Shatner) hält hier einen Communicator in den Händen (rechts: Leonard Nimoy als Spock). Bildquelle: Paramount

Das allererste Handy wurde am 3. April 1973 von Martin Cooper erfunden. Da das Motorola DynaTAC 8000X aber ein ziemlich unhandlicher und dicker Brummer war, musste sich Cooper etwas Neues überlegen.

Dabei dauerte es fast 24 Jahre, bis der mittlerweile 97-jährige Elektroingenieur dank Star Trek auf die zündende Design-Idee für ein Klapphandy kam. Ohne Captain Kirk und die Enterprise hätte es wohl anders ausgesehen – und geheißen.

Video starten 1:47 Nicht nur Dinosaurier, sondern auch Drachen: Die Star-Trek-Serie Strange New Worlds wird ihrem Titel im neuen Trailer zu Staffel 4 mehr als gerecht

Wie Star Trek ein Handy inspirierte

Wir alle kennen doch den aufklappbaren Communicator aus Raumschiff Enterprise. Ein kleines und handliches Gerät, das eingesetzt wird, wenn die schiffsinterne Kommunikation nicht möglich ist. Verwendet wird er demnach vor allem auf Außenmissionen.

Dabei wurde das Gerät sogar schon in der allerersten Pilotfolge aus dem Jahre 1964 verwendet – also stolze neun Jahre vor dem ersten Handy! So richtig berühmt wurde der Communicator (deutsch: Kommunikator) jedoch erst zwei Jahre später, als Captain Kirk (William Shatner) und Spock (Leonard Nimoy) dann regelmäßig in Raumschiff Enterprise durch die Galaxis düsten.

Am 3. Januar 1996 brachte Martin Cooper dann das erste klappbare Motorola mit dem Beinamen StarTAC heraus – eine offensichtliche Hommage an Star Trek. Wir zeigen euch die beiden Geräte hier einmal im direkten Vergleich:

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Das Handy kostete damals etwa 1.500 US-Dollar, was heute umgerechnet ungefähr 1.316 Euro sind. Was für ein Schnapper! Obwohl das StarTAC so viele Moneten kostete, wurde es damals insgesamt 60 Millionen Mal verkauft – sicherlich auch an viele Star-Trek-Fans (via museum-digital).

Das Motorola StarTAC feierte in den 2010er-Jahren sogar noch einmal ein kleines Comeback in Form einer Neuauflage. Mittlerweile dürfte es aber in dem ein oder anderen Haushalt verstaubt in der Schublade liegen.

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Schon 1987 wurde der Communicator in Das nächste Jahrhundert durch eine neue Technologie ersetzt. Die Combadges sind kleine Anstecker, die am Hemd getragen werden und fortan für die Kommunikation außerhalb des Schiffes benutzt werden.

Es kommt aber natürlich immer darauf an, in welcher Zeit die jeweilige Star-Trek-Serie spielt. Strange New Worlds (23. Jahrhundert) zum Beispiel nutzt immer noch die Kommunikatoren, weil sie zeitlich vor Das nächste Jahrhundert (24. Jahrhundert) spielt.

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