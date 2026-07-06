Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Über 100.000 Spieler rufen PlayStation »tötet die Disc nicht« zu, aber eine Meldung aus Österreich zeigt: Dafür ist es zu spät

Das Aus bei CDs und Laufwerken ruft Fan-Widerstand auf den Plan. Doch der wird sich als zwecklos erweisen.

Profilbild von Philipp Elsner

Philipp Elsner
06.07.2026 | 12:31 Uhr

Das Werk bei Thalgau (Flachgau) in der Sonystraße 4 stellt seine Produktion um. Das Werk bei Thalgau (Flachgau) in der Sonystraße 4 stellt seine Produktion um.

Der Aufschrei war groß, als Sony das Ende der physischen PlayStation-Disc offiziell ankündigte. Ab Anfang 2028 sollen keine neuen Datenträger mehr hergestellt werden, das gesamte Spielegeschäft wird dann nur noch digital abgewickelt.

Die Entscheidung kam gar nicht gut an. Prominente Gesichter der Industrie äußerten sich besorgt über den Kurswechsel:

  • Entwickler-Koryphäe Hideo Kojima nannte die Entwicklung »erschreckend« und warnte vor drohendem Kontrollverlust einer reinen Streaming-Zukunft.
  • Der ehemalige PlayStation-Boss Shawn Layden kritisierte die Entscheidung als »dramatisch« und äußerte Besorgnis über die Zukunft des Spielevertriebs.

Video starten 11:54 PlayStation 6 und PS6-Handheld: Alles, was ihr zur neuen Sony-Konsole wissen müsst in unter 12 Minuten

»Ein Download-Code ist nicht das gleiche«

Aber auch bei den Endkunden ist der Ärger groß. Nach einem Aufschrei in den sozialen Medien organisierten sich Spieler mit einer Petition und sammelten Unterschriften unter dem Motto »Tötet die Disc nicht«, um Sony doch noch von dem Vorhaben abzubringen. Rund 116.000 Nutzer haben bereits ihre Stimme abgegeben.

In der Petition heißt es unter anderem:

Eine Disc stellt ein echtes Spiel dar, das du besitzt. Du kannst es verleihen, verkaufen, verschenken, sammeln oder an deine Kinder weitervererben. Eine Schachtel mit einem Download-Code ist nicht das Gleiche. Es ist nur eine Lizenz – du besitzt es nicht. Stattdessen mietest du einen Zugang, der dir wieder weggenommen werden kann.

Es kürzlich hatte PlayStation aufgrund abgelaufener Lizenzen zahlreiche gekaufte Filme aus den Bibliotheken von Usern entfernt.

Befeuert wird die aktuelle Debatte zudem durch den Release von GTA 6, in dessen Schachtel lediglich ein Code zu finden sein wird.

Sonys Masterplan rollt in Österreich an

Die Petition an Sony könnte jedoch zu spät kommen, denn der Konzern hat offenbar längst die Weichen gestellt, die Produktion von Gaming-CDs herunterzufahren.

Wie der ORF berichtet, wurde ein großes Presswerk für Discs im österreichischen Thalgau bereits auf andere Herstellungsverfahren umgestellt, Mitarbeiter würden auf die Produktion von Mikrolinsen umgeschult, heißt es in dem Bericht.

Mehr zur Disc-Debatte
Die Aufregung um fehlende Discs kommt für PC-Spieler 10 Jahre zu spät
von Peter Bathge
Die Aufregung um fehlende Discs kommt für PC-Spieler 10 Jahre zu spät
Absage der EU-Kommission an Stop Killing Games, doch der Kampf geht weiter
von Tillmann Bier
Absage der EU-Kommission an Stop Killing Games, doch der Kampf geht weiter
Auch Xbox wirft physische Discs über Bord – aber will sie dabei nicht wertlos machen
von Jusuf Hatic
Auch Xbox wirft physische Discs über Bord – aber will sie dabei nicht wertlos machen

Damit steht nicht nur fest, dass Sony das Disc-Aus bereits seit längerer Zeit plant und vorbereitet, sondern schon jetzt viel Geld und Logistik in die Umstellung seiner Datenträger-Produktion auf andere Technologie-Bereiche steckt.

All den Unterschriften in der Petition zum Trotz: Die Chancen auf eine Umkehr dieser Entscheidung sind aufgrund dieser Entwicklungen wohl verschwindend gering.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Crimson Desert macht mit seinem neuesten Update die Sidekicks von Kliff viel spannender, doch auf PS5 brennt aus anderen Gründen die Hütte

vor 36 Minuten

Crimson Desert macht mit seinem neuesten Update die Sidekicks von Kliff viel spannender, doch auf PS5 brennt aus anderen Gründen die Hütte
Star Trek: Einer der besten Filme feiert zu seinem 40. Jubiläum ein Kino-Comeback – zur Feier gibts ein neues Plakat, das Fan-Herzen höher schlagen lässt

vor einer Stunde

Star Trek: Einer der besten Filme feiert zu seinem 40. Jubiläum ein Kino-Comeback – zur Feier gibt's ein neues Plakat, das Fan-Herzen höher schlagen lässt
Eines der ersten Videospiele überhaupt war eine Weltraum-Kampfsimulation von 1962, für die man einen PC im Wert von 120.000 Dollar brauchte   7  

vor 2 Stunden

Eines der ersten Videospiele überhaupt war eine Weltraum-Kampfsimulation von 1962, für die man einen PC im Wert von 120.000 Dollar brauchte
Nvidia stellt Rechenzentren jetzt KI-Hardware gegen Beteiligung am Umsatz zur Verfügung   2  

vor 2 Stunden

Nvidia stellt Rechenzentren jetzt KI-Hardware gegen Beteiligung am Umsatz zur Verfügung
mehr anzeigen