Crimson Desert macht mit seinem neuesten Update die Sidekicks von Kliff viel spannender, doch auf PS5 brennt aus anderen Gründen die Hütte

Mit dem jüngsten Update gibt es wieder neuen Drip. Die Rüstung im Bild ist aber schon länger im Spiel.

Mit dem inzwischen dreizehnten großen Update liefern die Entwickler von Crimson Desert wieder jede Menge neue Inhalte für das Open-World-Spiel. Patch 1.13 erfüllt so einige Fanwünsche, aber dieses Mal gibt es auch größere Probleme. Denn auf der PS5 bricht mit der jüngsten Version des Spiels offenbar regelmäßig die Performance ein.

Was steckt Neues in Patch 1.13?

Zunächst einmal zum Inhalt des neuesten Updates für Crimson Desert. Die vollständigen Patch Notes vom Entwickler findet ihr auf Seite 2, wir fassen aber kurz das Wichtigste zu Patch 1.13 zusammen. Highlights sind unter anderem zahlreiche neue Rüstungen und die Möglichkeit, Waffen zu färben. Letzteres hatten Spielerinnen und Spieler immer wieder gefordert.

Oongka und Damiane können jetzt den Abyss betreten.

Kliff und Oongka bekommen 39 neue Rüstungsteile, für Damiane gibt es 8 neue Rüstungen. Die neue Ausrüstung kann über Läden, Quests und Bosskämpfe erworben werden.

Oongka kann jetzt die meisten Rüstungen tragen, die auch Kliff benutzt.

Damiane und Oongka können jetzt Kuku-Rüstungen tragen.

Die meisten Waffen können jetzt gefärbt werden.

Haustiere ruhen sich jetzt gemeinsam mit Kliff aus.

Die Fähigkeit Himmelstritt der Krähe wird nicht länger als Verbrechen gewertet.

13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Zwar stecken in den Patch Notes auch jede Menge Bugfixes und technische Verbesserungen, für Spielerinnen und Spieler auf der Playstation scheint das Update jedoch einen gegenteiligen Effekt zu haben. Sie berichten etwa auf Reddit von deutlich schlechterer Performance, Rucklern und drastischen Frame-Einbrüchen.

Eine gute Nachricht gibt es inzwischen aber für Spielerinnen und Spieler, die unter solchen Problemen leiden. Pearl Abyss führt das Problem inzwischen auf der eigenen Website auf, mit dem Versprechen, es zu untersuchen. Gut möglich also, dass sich ein Hotfix in den nächsten Tagen der Performance annimmt. So ist es bereits bei vergangenen Updates passiert.

Bis alle Spielerinnen und Spieler die Neuerungen von Patch 1.13 genießen können, wird es also wohl noch etwas dauern. Falls ihr ebenfalls betroffen seid, können wir euch immerhin anbieten, die Zeit mit einigen Geschichten aus der Community zu vertreiben, die ihr oben im Kasten findet. Uns würde außerdem interessieren, was ihr von den Neuerungen des Updates haltet und was ihr euch als Nächstes für Crimson Desert wünschen würdet. Schreibt es gerne in die Kommentare!